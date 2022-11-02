Комплексные объекты по сортировке, RDF-топливо. Как в Беларуси перерабатывают ТКО

За последнее десятилетие система обращения с твердыми коммунальными отходами постоянно развивалась и совершенствовалась. Сегодня она охватывает всю территорию Беларуси и обеспечивает в целом безопасный для человека сбор и удаление ТКО. О том, как в нашей стране перерабатывают такие отходы и какие есть планы по развитию данного направления на будущее, рассказал журналистам в пресс-центре БЕЛТА начальник отдела водопроводно-канализационного хозяйства и благоустройства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Алексей Филанович.

По словам специалиста, в Беларуси ежегодно образуется около 4 млн т твердых коммунальных отходов: 73% - это отходы потребления, образовавшиеся у населения, остальное - отходы объектов обеспечения жизнедеятельности человека.

"Национальной стратегией по обращению с ТКО и вторичными материальными ресурсами в Беларуси на период до 2035 года поставлена задача совершенствования системы, увеличение уровня переработки и использования отходов. Целевые показатели и мероприятия в этой сфере определены в госпрограмме "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2021-2025 годы. Так, в 2021 году в Беларуси собрано 790 тыс. т вторичных материальных ресурсов. С 2012 года объемы их сбора увеличивались примерно в 2 раза. По итогам 2021 года уровень использования коммунальных отходов составил 31,1% - это в 3 раза больше, чем было 9 лет назад. На перспективу в Беларуси поставлена задача достичь уровня использования коммунальных отходов к 2025 году в размере 64%, а к 2035 году - в размере 90%", - сказал Алексей Филанович.

Он подчеркнул, что рост объемов использования коммунальных отходов и сбора вторичных материальных ресурсов был обеспечен как за счет реализации заданий и мероприятий госпрограмм, так и за счет внедрения в Беларуси с 2012 года принципа расширенной ответственности производителя.

"В нашей стране реализуются мероприятия, направленные на совершенствование уже существующей системы обращения с коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами. Базовое направление - развитие инфраструктуры, совершенствование логистики и раздельного сбора отходов: модернизация транспортного парка, контейнерного хозяйства и инфраструктуры сбора. За последние пять лет на эти цели было потрачено около 30 млн евро. Еще одно направление - модернизация системы обращения с коммунальными отходами на основе перехода от районной системы управления отходами на региональную с созданием 30 крупных комплексных объектов по сортировке и использованию ТКО, обслуживающих по 3-6 районов. В 2022 году ведется строительство таких объектах в Барановичах, Орше, Бобруйске, а до 2025 года подобные региональные комплексы должны заработать в Волковыске и Минске", - заявил начальник отдела водопроводно-канализационного хозяйства и благоустройства МЖКХ.

Также он добавил, что энергетическое использование отходов будет развиваться за счет внедрения технологии использования в цементной промышленности альтернативного RDF-топлива. Использование такого вида энергии уменьшит количество отходов, которые захораниваются на полигонах, а также снизит потребление или даже полностью заменит природный газ и уголь на цементных заводах. В данный момент реализуется пилотный проект в Гродненской области. Технологическая линия по использованию RDF-топлива введена в эксплуатацию на ОАО "Красносельскстройматериалы". В перспективе такое топливо планируют использовать еще на двух белорусских цементных заводах - в Кричеве и Костюковичах.

Кроме того, по словам Алексея Филановича, предусматривается внедрение технологий компостирования органической части ТКО (пищевые отходы, растительные остатки, отходы от уборки озелененных территорий). В результате к 2035 году захоронение коммунальных отходов на полигонах сократится на 38%. Так, в 2021 году в Минске введена в эксплуатацию линия по компостированию органических отходов в УП "Минскзеленстрой"

"За год в Беларуси образуется в среднем 280 тыс. т пластиковых отходов. Один из основных акцентов плана мероприятий - создание объектов по сортировке и использованию твердых коммунальных отходов полимерной упаковки. В связи с этим до 2025 года запланировано создание 16 региональных объектов по сортировке и использованию ТКО, включая производство пре-RDF-топлива и RDF-топлива, а также полигонов для их захоронения. Суммарная мощность объектов по сортировке составит около 1,2 млн т коммунальных отходов в год. Общий объем финансирования на создание региональных комплексов предусмотрен в размере свыше Br1,4 млн. В настоящее время завершено строительство и ведется работа по вводу в эксплуатацию полигонов для захоронения отходов в брестской зоне обслуживания. Кроме того для Минска принято решение о строительстве производственного комплекса по сортировке твердых коммунальных отходов с выделением вторичных материальных ресурсов, производством технического грунта и RDF-топлива", - отметил специалист.

Помимо прочего, в 2021 году введен в эксплуатацию мусоросортировочный завод для Витебска. Его производственная мощность составляет 100 тыс. т в год.

Также планом мероприятий, направленных на поэтапное снижение использования полимерной упаковки с ее замещением на экологически безопасную, предусмотрены и меры экономического стимулирования.