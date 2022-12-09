Компания Илона Маска планирует через полгода вживить человеку чип для работы с компьютером без рук

Илон Маск заявил, что принадлежащая ему компания Neuralink собирается через полгода вживить человеку первый чип для использования компьютера и телефона без помощи рук, пишет информационное агентство ТАСС.

«Мы думаем, что, вероятно, примерно через полгода мы сможем вживить первый чип человеку», – заявил один из самых богатых людей в мире. По его заверениям, специалисты будут действовать очень аккуратно. Необходимые меры предосторожности уже были приняты при вживлении чипа животным во время предыдущих таких исследований.

Илон Маск также добавил, что большая часть необходимых для получения разрешения документов уже подана в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Соединенных Штатов.