Компании BioNTech и Pfizer направили в ЕС заявку на регистрацию вакцины от COVID-19

Немецкая фармацевтическая компания BioNTech и ее американский партнер Pfizer направили в Европейское агентство по лекарственным препаратам заявку на регистрацию своей вакцины от COVID-19. Об этом говорится в распространенном сегодня пресс-релизе BioNTech, сообщает ТАСС.

"Pfizer и BioNTech подали 30 ноября официальное заявление в Европейское агентство по лекарственным препаратам на получение условного разрешения на использование своей вакцины-кандидата BNT162b2 от COVID-19", - отмечается в сообщении.

Если Агентство по медикаментам ЕС придет к выводу, что преимущества вакцины-кандидата превосходят риски, связанные с защитой от COVID-19, оно порекомендует предоставить разрешение на применение препарата, которое потенциально может позволить использовать его в Европе до конца текущего года. При этом указывается, что вакцина-кандидат будет оцениваться в соответствии со строгими стандартами качества, безопасности и эффективности, принятыми в Европейском агентстве по лекарственным препаратам.

"Сегодняшнее объявление знаменует собой еще одну важную веху в наших усилиях по выполнению обещания сделать все возможное для преодоления этого ужасного кризиса с учетом насущных потребностей общественного здравоохранения, - подчеркнул главный исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла. - С самого начала мы знали, что пациенты ждут, и мы готовы отправить дозы вакцины от COVID-19, как только это станет возможным благодаря получению потенциального разрешения".

"Мы продолжим работать с регулирующими органами по всему миру, чтобы обеспечить быструю доставку вакцины, если она получит одобрение, внося свой вклад в совместные усилия, позволяющие восстановить нормальный темп жизни в мире", - заметил генеральный директор и соучредитель BioNTech Угур Шахин.

Ранее обе компании заявили, что их вакцина показала 95%-ную защиту от COVID-19. Новый препарат относится к группе так называемых генных вакцин, содержащих в себе генетическую информацию о возбудителе. 20 ноября BioNTech и Pfizer направили в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США заявку на регистрацию своей вакцины от коронавируса.