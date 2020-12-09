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Новый год 2021

“Коммунарка” произвела уже 1 млн новогодних подарков

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“Коммунарка” произвела уже 1 млн новогодних подарков

Кондитерская фабрика "Коммунарка" изготовила уже 1 млн новогодних подарков. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции "Новогодние распродажи. Расширение ассортимента белорусских производителей и торговых сетей" начальник отдела маркетинга СОАО "Коммунарка" Татьяна Пармон.

"Мы запланировали подготовить 1,1 млн новогодних подарков. На сегодня уже выпустили 1,025 млн. Подарки различного ассортимента и ценовой категории (более 50 наименований). Их масса - от 300 г до 3 кг. Упаковка представлена в картонном, меховом, тканевом оформлении, а также деревянных тубах и домиках", - рассказала Татьяна Пармон.

Продукция поставляется в магазины фирменной торговли и другие торговые сети Беларуси, а также отправляется на экспорт (Россию, Израиль, Литву и др.).

"В наших магазинах представлен большой ассортимент товаров. Мы реализуем продукцию предприятия по скидкам, фирменные новогодние подарки - по цене от производителя. Можно также приобрести и скомплектовать свой новогодний подарок. А в наших кофейнях покупатели могут согреться в морозную погоду и насладиться чашечкой горячего кофе или ароматного глинтвейна", - отметила она.

Кондитерская фабрика специализируется на выпуске шоколада, конфет, какао-порошка, вафель. Предприятие имеет более чем вековую историю. Производственные мощности составляют свыше 27 тыс. т сладкой продукции в год (более 300 наименований).

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