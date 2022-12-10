Коммунальщики и жители города противостоят буйству стихии
19 0
Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, Instagram, TikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
также
-
Коммунальщики и жители города противостоят буйству стихии
-
Поколения разные, ценности – общие. Бобруйские футболисты присоединились к флешмобу против преступного беспамятства
-
На комплексном занятии военнослужащим в/ч 5527 рассказали о требованиях безопасности
-
Профсоюзы Бобруйска присоединились к республиканской акции «Память и боль белорусской земли»
-
Уборка снега — труд нелегкий, но коммунальщики справляются
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости