КГК Могилевской области выявил резервы снижения себестоимости продукции «Осиповичского завода автомобильных агрегатов» выявил КГК Могилевской области

Деятельность ОАО «Осиповичский завод автомобильных агрегатов» на контроле у Комитета госконтроля Могилевской области.

«Комитетом госконтроля Могилевской области при проверке ОАО «Осиповичский завод автомобильных агрегатов» дана оценка принимаемым органами госуправления и обществом мер по выполнению поручений Главы государства по оптимизации себестоимости производимой продукции, выявлены резервы ее снижения.

Кроме того, в обществе установлены нарушения законодательства о бухгалтерском учете, аренде государственного имущества, труде, налогового (доначислено 48 тыс. рублей налогов) и природоохранного законодательства, санитарных норм и правил, самовольное занятие земель общего пользования, представление недостоверной государственной статистической отчетности, невыполнение отдельных целевых показателей, а также неэффективное расходование в ряде случаев финансовых ресурсов.

По результатам проверки рассматривается вопрос привлечения общества и его должностных лиц к административной ответственности. Обществом принимаются меры по недопущению

в дальнейшем выявленных Комитетом нарушений и недостатков. Их эффективность взята на контроль.».