Комитет «Могилевоблимущество» проводит повторный аукцион по продаже объектов, находящихся в собственности Бобруйска

Комитет «Могилевоблимущество» извещает о проведении повторного аукциона по продаже объектов, находящихся в собственности города Бобруйска, и права заключения договора аренды земельного участка для обслуживания недвижимого имущества, 18 февраля 2021 г. в 11.10 по адресу: г. Могилев,

ул. Первомайская, 62, 106.

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются ежедневно в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 62, к. 103, 104, начиная со дня публикации извещения. Последний день приема заявлений 16 февраля 2021 г. с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

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