Комитет государственного контроля обеспечивает ценовую стабильности на потребительском рынке

На заседании коллегии Комитета государственного контроля Могилевской области рассмотрены результаты контроля выполнения поручений Главы государства по вопросам обеспечения ценовой стабильности на потребительском рынке.

Коллегией отмечено, что принимаемые республиканскими и местными органами управления торговлей меры по недопущению необоснованного роста цен недостаточны.

На ряд социально-значимых товаров рост цен превысил годовой прогнозный показатель (104,9%). Более того, темп роста на многие продовольственные товары в области оказался самым высоким среди иных регионов республики (на хлеб и батон, полуфабрикаты из мяса птицы, мясо кур и цыплят-бройлеров, сухофрукты, крупу рисовую и иные).

Субъектами торговли систематически допускаются нарушения дисциплины цен. В январе-мае 2021 г. такие случаи выявлены Комитетом в 58 (из 86) подвергнутых контролю торговых объектах на более чем 470 наименований социально значимых товаров.

По итогам заседания коллегией местным органам власти внесены конкретные предложения. Их исполнение взято на контроль.