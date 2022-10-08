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Общество

Комитет государственного контроля Могилевской области открыл «горячую линию» по вопросам ценообразования

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Комитет государственного контроля Могилевской области открыл «горячую линию» по вопросам ценообразования

С целью мониторинга и оперативного реагирования на повышение цен и тарифов на товары и услуги Комитет государственного контроля Могилевской области с 7 октября 2022 года проводит «горячую линию» по вопросам ценообразования. Об этом корреспонденту Bobrlife сообщил первый заместитель председателя госконтроля Могилевской области Дмитрий Захаров.

На «горячую линию» граждане могут сообщить информацию о фактах роста цен и тарифов на товары и услуги в конкретных торговых и иных объектах.

Обращаться на «горячую линию» следует по тел. 8 (0222) 63 26 66.

Все поступившие сообщения будут оперативно изучены и рассмотрены работниками контрольного ведомства».

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