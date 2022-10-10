Комитет госконтроля выявил завышения цен. По факту нарушения в Бобруйске возбуждено уголовное дело

Комитет госконтроля продолжает масштабный мониторинг цен по стране. Уже установлено два подтвержденных факта поднятия ценников. По одному из них возбуждено уголовное дело. По информации ведомства, во время контрольных мероприятий в Лиде выяснилось, что один из магазинов продавал колбасные изделия по цене выше той, что была указана в документах на 6 октября (именно с этого дня, по поручению Президента, запрещено завышать цены). Интересный факт, пока уполномоченные лица проводили проверку на месте, продавцы подменяли ценники на старые. Однако это не осталось без внимания.

Юрий Кардымон, замначальника отдела Департамента финансовых расследований КГК Беларуси: В продаже были 4 вида колбасных изделий, по которых была необоснованно завышена цена. Разница доходила до 2 рублей по сравнению с ценой, которая была в начале недели. Как было установлено, была не просто переклейка ценников, а была и фактическая реализация по завышенным ценам. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет дана правовая оценка.

По еще одному выявленному по время мониторинга факту, но уже в Могилевской области принято решение о возбуждении уголовного дела. Как выяснили в КГК, одно из бобруйских предприятий овощей с января по август поставляло товар в учреждения образования и здравоохранения региона с оптовой наценкой по отдельным позициям до 600 %.

Татьяна Самохина, заведующая сектором контроля за ценами на потребительские товары КГК Беларуси: По материалам КГК установлены факты перепродажи частными предприятиями отечественной сельхозпродукции организациям бюджетных сфер по завышенным ценам. В отношении директора данного предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 426 Уголовного кодекса Республики Беларусь - превышение власти или служебных полномочий. Государству причинен вред в крупном размере - более 10 тыс. белорусских рублей.

www.tvr.by