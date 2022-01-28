Комфорт и электробезопасность

В частных домах и квартирах устанавливается сотни тысяч разнообразных систем индивидуального отопления. Одним из источников отопления жилого дома является электрическое отопление.

Электроотопление обеспечивает легкую смену температуры в помещениях, комфортные условия проживания.

Если вы хотите использовать электрическую энергию в целях обеспечения горячего водоснабжения или отопления в эксплуатируемом частном доме необходимо:

Ознакомиться с тарифами на электрическую энергию, используемую для нужд отопления и горячего водоснабжения. Обратиться в местный исполнительный и распорядительный орган с заявлением на осуществление административной процедуры. Местный исполнительный и распорядительный орган самостоятельно запрашивает в электрических сетях технические условия на присоединение к электрическим сетям. При этом Вам необходимо обязательно указать величину потребляемой мощности, в том числе для целей отопления и горячего водоснабжения. В случаях, предусмотренных законодательством. технические условия на присоединение электроустановок потребителя к электрической сети (для физических лиц) при использовании электрической энергии для целей нагрева будут содержать требования по установке отдельного (дополнительного) электронного прибора индивидуального учета расхода электрической энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения. Согласно выданных технических условий на присоединение к электрическим сетям необходимо разработать проектную документацию, которая будет предусматривать изменения проектных решений касательно внутреннего или внешнего электроснабжения индивидуального жилого дома, сданного в эксплуатацию. Для использования электрической энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения в эксплуатируемом жилом доме возможно потребуется реконструировать внутридомовые электрические сети и ответвление от воздушной линии распределительной электрической сети внешнего электроснабжения напряжением 0,4кВ.

Проектной документацией необходимо предусмотреть установку отдельного (дополнительного) электронного прибора индивидуального учета расхода электрической энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения и подключение стационарно установленных или встроенных в конструктивные элементы здания электронагревательных устройств заводского изготовления к электрической сети без использования штепсельных соединений.

Подключение реконструированных электроустановок одноквартирных (блокированных) жилых домов к электрическим сетям осуществляется специалистами района электрических сетей в рамках реализации административных процедур.

В период пониженных температур наружного воздуха резко увеличивается потребность в электропотреблении, а вот электропроводка в домах рассчитана на определенную нагрузку. При одновременном включении энергоемких потребителей (электрообогреватели, чайники, стиральные машины) может выйти из строя не только электропроводка в квартире, но и в целом доме. Сильные ветра, морозы, метели могут стать причиной падения деревьев на опоры, линии электропередачи, обрыва проводов воздушных линий. Оборванный электрический провод при соприкосновении с землей создает аварийную работу электроустановки. Если вы заметили неисправности в электросетях (обрывы проводов, искрение, повреждение опор, изоляторов, не закрытые или поврежденные двери трансформаторных подстанций), нужно незамедлительно сообщить в Бобруйские электрические сети по телефонам: 43-55-22 или 144. Во избежание случаев с тяжелыми последствиями нельзя:

- прикасаться к проводам, провисшим или лежащим на земле, отбрасывать их рукой, случайными предметами. Смертельно опасно не только касаться, но и находиться в радиусе ближе 8 – 10 м от лежащего провода, в зоне шагового напряжения. В случае попадания под шаговое напряжение необходимо не терять самообладания и выбираться из зоны действия прыжками на одной ноге или на двух сомкнутых ногах на безопасное расстояние в сторону, противоположную от лежащего провода;

- проникать в трансформаторные подстанции, распределительные устройства, открывать силовые щитки, открывать или снимать ограждения;

- залезать на электроустановки и опоры линий электропередачи, набрасывать на провода проволоку или другие предметы;

- разжигать рядом с линиями электропередач костры, складывать рядом дрова, солому и прочие легковоспламеняющиеся предметы.

Информация об оказываемых РУП «Могилевэнерго» услугах содержится на сайте www.mogilev.energo.by

Инженер по расчетам и режимам БГРЭС Грибинюк Т.А.