Комфорт и экономия от мобильного сервиса. Топ-7 Почему стоит установить «Оплати»

Выбираешь комфорт и выгоду – установи бесплатно Оплатитм на смартфон и пользуйся! Разработка белоруской IT- компании LWO, эмитент «Белинвестбанк». Это приложение уже установили на свои смартфоны более 630 000 белорусов и иностранцев.

Мобильный платежный сервис Оплатитм – система расчетов с использованием электронных денег, которые хранятся на электронном кошельке владельца. Физически деньги находятся в банке под защитой государства. Доступ к ним обеспечивает мобильное приложение на вашем смартфоне. Особенность сервиса – безопасность и комфорт. Пополнить электронный кошелек можно с карты любого банка без комиссий и переплат

1. Удобно оплачивать проезд

Все надежно и безопасно. Покупка билета происходит очень просто и быстро. Войдя в транспорт, пассажир наводит сканер в приложении Оплатитм на своем мобильном устройстве на QR-код, размещенный в салоне. Билет в электронном виде мгновенно отображается в смартфоне. В нем указывается вся необходимая информация: номер билета, транспортного средства, его принадлежность автобусному парку, дата и время покупки, а также стоимость проездного документа. Талончик хранится во вкладке – «мои билеты» в самом приложении и его можно показать контролеру. В Минске можно купить билет и по гаражному номеру автобуса. В некоторых городах автопарки реализуют через приложение и проездные билеты различных видов, что тоже весьма удобно и востребовано.

Всего более 15 млн билетов и свыше 50 тыс. электронных проездных продано через Оплатитм в Беларуси. В столице в среднем 20 тысяч пассажиров общественного транспорта приобретают электронные билеты по QR ежедневно. Активно пользуются системой также и на маршрутках по всей стране. Установив однажды приложение Оплатитм, можно покупать талончики по QR в любом городе Беларуси.

2. Выгодно рассчитываться в магазине

Партнерские проекты и скидки «сверху» к программам лояльности. Для покупателя оплата по QR весьма выгодный проект по многим позициям. Общая экономия в некоторых сетевых гипермаркетах и универсамах при расчете через Оплатитм по QR может достигать 10%. Обо всех акциях и партнерских проектах можно прочесть в наших официальных соцсетях и на сайте o-plati.by. Ну и плюс стерильность – без карт и наличности, свой смартфон сам держишь в своих руках. Оплата без лишних контактов с посторонними предметами. Все чеки и бонусные карты хранятся в одном приложении.

Сейчас есть два способа рассчитаться за покупки в магазине через приложение Оплатитм. В первом случае, нужно показать QR, а продавец его сосканирует, есть еще вариант, когда нужно самому сканировать QR на кассе, а продавец называет код для оплаты. Все происходит просто и комфортно. Более 20 000 касс по всей стране принимают платежи через Оплатитм. А те, кто попробовал возможности бесконтактной оплаты через NFC, могут оплатить за покупки смартфоном в любом терминале мира, где принимают обычные платежи по карте.

3. Заправить авто прямо у колонки

Заправить авто, не отходя от колонки, об этом наверняка мечтает каждый автовладелец. Особенно водители-женщины, когда непогода или в салоне маленькие дети. Так вот, с Оплатитм мечты сбываются. Сосканировав QR на бензоколонке, можно заправить авто и сразу оплатить за топливо. Эта услуга доступна на автозаправках «А-100», «Белорусьнефть» по всей стране, а в Минске еще и на «Юнайтед компани». Там можно и заправить авто по QR и помыть.

4. Передать деньги без комиссий и процентов одним кликом

Пошел в магазин, забыл кошелек, а там вся наличность и карточки. Бывало такое? Сейчас и это решаемо. Запросить деньги у близких и мгновенно получить нужную сумму, как обычное СМС, прямо в чате – это еще одна уникальная возможность мобильного сервиса Оплатитм. Все это происходит без комиссий и дополнительных процентов. Удобно также собирать деньги на общие цели вместе с супругом, друзьями или в родительском чате через функцию «Общий кошелек». Видишь, кто сколько и когда сдал, и куда потрачены деньги. Также можно пользоваться электронным кошельком, если нужно «перекинуть» деньги с карты на карту, или собрать общий доход «воедино» с нескольких картсчетов различных банков. Все это без комиссий и процентов!

5. «Будь в тренде!» Заказ в кафе без официанта

Сканировать QR на столике, сформировать заказ в мобильном приложении и тут же оплатить! Удобство мобильного официанта уже можно оценить в некоторых кафе, подключенных к сервису Оплатитм. Мечта интроверта! Без лишнего контакта – без перелистывания меню, без взаимодействия с персоналом. В приложении также подробно все расписано по каждому блюду, указаны цены. Ну и можно тем самым произвести впечатление, к примеру, на девушку – ведь выглядит сам процесс заказа модно и весьма эффектно! А для заведения – инновационный уровень гостеприимства! Если Вы владелец такого бизнеса, стоит присмотреться к данной опции. Ведь это еще и экономия!

6. Бизнес: экономь трижды!

Для бизнеса – сервис Оплатитм прямая экономия. Торговый эквайринг, в среднем, 0,45 % от суммы платежа. Для оплат нужен лишь смартфон или сканер на кассе, вместо дорогостоящих терминалов. Также есть интеграция с интернет-магазинами, программами лояльности, десятками решений для касс магазинов, кафе, отелей.

Чтобы подключиться к Оплатитм, достаточно оставить заявку на сайте o-plati.by в разделе «Бизнес» и в течении 15 минут с вами свяжутся, а вскоре вы сможете принимать платежи по QR. Там же есть канал поддержки, при возникновении вопросов бесплатно можно написать запрос и получить решение. Если крупной компании нужно доработать их систему до какого либо нужного именно ей функционала, то это вопрос дополнительных переговоров.

Ещё более интересно, можно сэкономить при получении личного дохода ИП за месяц работы или просто за зачисление себе дивидендов, ведь при переводе личных средств со счета на электронный кошелек Оплатитм – перевод абсолютно бесплатный! А с электронного кошелька, как и обычный человек, он может рассчитываться в магазинах и кафе, на сайтах, заправлять по QR авто.

7. Рассчитывайся через ОплатиTM безопасно в любой точке мира!

В сервисе Оплатитм можно получить токенизированную карту MasterCard Gold для использования через кошелёк телефона в миллионах терминалов с NFC функцией по всему миру. Вы не рискуете, что мошенники могут списать с неё деньги, ведь физически на ней их просто нет. В момент оплаты они приходят туда с электронного кошелька.

И приятный бонус! С Оплати™ можно получить свое жилье в Минске и дорогостоящие подарки!

Все пользователи приложения Оплати™ становятся участниками рекламной игры "Мечта в Оплати 3"!

Разыгрываются столичные квартиры в престижном жилом комплексе Minsk World и другие улётные призы! 10 декабря в прямом эфире среди пользователей приложения будут разыграны 5 акустических систем JBL PartyBox 1000 Вт. А 24 декабря – розыгрыш очередной квартиры в центре Минска!

Просто совершай покупки через приложение Оплати™ и храни деньги в электронном кошельке. Подробности участия в игре – на сайте o-plati.by.

Возможно, следующий счастливчик именно ты!

Обо всех возможностях мобильного сервиса можно узнать на официальном сайте, на YouTube-канале Оплати™, в Instagram-аккаунте и других страницах приложения в соцсетях!

Платежный сервис Оплати™ - сэкономь время на главное!