Комедию в одном действии «Прымакі» представили в бобруйском театре на суд жюри и зрителей

Янка Купала определил жанр пьесы как «сценическую шутку в одном действии», основанную на народной шутке. И вот шутка. Однажды утром Домицела обнаруживает в своей постели не собственного мужа, а крестного Максима. Тем временем ее муж Трахим, ничего не подозревая, сладко спит в чужом доме, со своей двоюродной сестрой Полонеей. История усугубляется еще и тем, что дети родственников, сбитые с толку ночными приключениями, любят друг друга и хотят пожениться. Не стал ли бурный семейный конфуз препятствием на пути к счастью молодоженов, узнали зрители.

– Я сама из Бобруйска. Мы постоянно с подругой ходим на фестивали. Сегодня пришли на спектакль и получили массу удовольствия. Все замечательно, прекрасно! Актеры сыграли бесподобно! Зацепило их творчество, мастерство, грамотная постановка и сама режиссура. Я думаю, они выложились по полной. На этом – восьмом республиканском фестивале национальной драматургии имени Винцента Ивановича Дунина-Марцинкевича – мы впервые, и я думаю, еще придем завтра на закрытие, – поделилась после сценического действа бобруйчанка Татьяна Ткачёва.

Следующий спектакль, согласно программе национального фестиваля, будет показан в бобруйском театре завтра, 16 ноября, в 18.00. Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Республиканский театр белорусской драматургии» покажет военную повесть «Альпійская балада». После состоится торжественная церемония закрытия VIII Республиканского фестиваля национальной драматургии имени В.И. Дунина-Марцинкевича.

Как это было, смотрите в полном фоторепортаже Виктора ЧАБАНА.