Комбайнер в Петриковском районе второй раз попался на хищении топлива

В Петриковском районе комбайнер дважды попался на хищении дизельного топлива, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Вечером 22 июля в поле зрения участкового инспектора попала выезжавшая из леса легковушка вблизи д.Челющевичи. Он остановил машину.

Как выяснилось, 43-летний комбайнер КСУП "Челющевичи" в багажнике и салоне перевозил канистры с окрашенным дизтопливом. "Мужчина рассказал, что на протяжении нескольких дней во время уборки зерновых сливал солярку с закрепленного за ним комбайна и прятал в лесу. Собрав 200 л, решил перевезти домой", - пояснили в УВД.

Правоохранители проводят проверку. В милиции обратили внимание, что несколько лет назад работник хозяйства был осужден за аналогичное преступление: на комбайне он заехал к себе на подворье и слил 300 л дизельного топлива.