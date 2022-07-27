Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Происшествия

Комбайнер в Петриковском районе второй раз попался на хищении топлива

11 0

Комбайнер в Петриковском районе второй раз попался на хищении топлива

В Петриковском районе комбайнер дважды попался на хищении дизельного топлива, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Вечером 22 июля в поле зрения участкового инспектора попала выезжавшая из леса легковушка вблизи д.Челющевичи. Он остановил машину.

Как выяснилось, 43-летний комбайнер КСУП "Челющевичи" в багажнике и салоне перевозил канистры с окрашенным дизтопливом. "Мужчина рассказал, что на протяжении нескольких дней во время уборки зерновых сливал солярку с закрепленного за ним комбайна и прятал в лесу. Собрав 200 л, решил перевезти домой", - пояснили в УВД.

Правоохранители проводят проверку. В милиции обратили внимание, что несколько лет назад работник хозяйства был осужден за аналогичное преступление: на комбайне он заехал к себе на подворье и слил 300 л дизельного топлива.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
© 2014-2021 Bobrlife Настоящий ресурс может содержать материалы 18+. Перепечатка материалов bobrlife.by возможна только с письменного разрешения редакции!
Translate »