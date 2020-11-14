Комаровский: больные COVID-19 максимально заразны еще до появления симптомов

Детский врач, телеведущий, писатель Евгений Комаровский на своем YouTube-канале рассказал, когда больные коронавирусом наиболее опасны для окружающих.



Сперва эксперт отметил, что отношение к заболеванию сейчас совершенно иное, нежели было весной во время первой волны. Кто-то уже переболел, а другие смирились и ждут, когда инфекция заглянет и к ним в дом. Но тем не менее вопросы профилактики и осторожного поведения своей актуальности не теряют.

– Напомню, в феврале-марте многие ученые и медики утверждали, что главная особенность коронавируса в том, что он передается с помощью рук и касаний. Большинство носили маски, «обливались» антисептиками, берегли глаза и старались не трогать руками лицо. Но постепенно пришли к выводу, что этот путь не совсем верный – частицы вируса могут быть обнаружены везде. Таким образом, основной путь передачи – респираторный. Я уверен, что больные COVID-19 наиболее заразны примерно за два дня до того, как почувствуют себя больными и заметят проявление симптомов. В максимальных количествах вирус выделяется двое суток до появления первых симптомов, – отметил Комаровский.

Медик уверен: после того как пациент, к примеру, теряет обоняние, количество клеток вируса, которые он выделяет, резко уменьшается. Безопасными для окружающих больные коронавирусом становятся примерно на 6-й или 7-й день.

Евгений Комаровский также напомнил, что не существует никакой волшебной таблетки, которая бы смогла уберечь от заболевания. Не встретиться с вирусом можно только благодаря собственному уму, ответственности, соблюдению необходимых мер предосторожности.

Врач обозначил и места, где вероятность столкнуться с вирусом наиболее высока. К таким он отнес невентилируемые помещения, в которых одновременно находится большое количество людей (возможно, выделяющих вирус и даже не подозревающих об этом). Места с наибольшим риском – лифты, вагоны метро, общественный транспорт.