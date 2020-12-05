Команды молодежных добровольных дружин сразились за призы в районной спартакиаде «Академия мужества»

В четверг, 3 декабря, в спортивном зале филиала БНТУ «Бобруйский государственный автотранспортный колледж» среди команд молодежных добровольных дружин прошла районная спартакиада «Академия мужества», которую организовал сектор идеологической работы и по делам молодежи администрации Ленинского района города Бобруйска.

В спартакиаде принимали участие команды, сформированные из членов молодежных добровольных дружин.

Команды стреляли из пневматической винтовки по шарам, разбирали и собирали автомат АК-74, снаряжали и разряжали его магазин, прыгали в длину с места, отжимались на брусьях, перетягивали канат, соревновались в знаниях нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность МДД, показывали основы медицинской подготовки, знание на оказание первой доврачебной помощи.

Целями и задачами спартакиады являлись: повышение роли спорта и физической культуры в развитии личности подрастающего поколения; развитие и популяризация правоохранительного движениях среди молодежи; пропаганда ЗОЖ; подготовка молодежи к защите Родины; укрепление дружеских связей между учащимися учебных заведений Ленинского района; вовлечение несовершеннолетних в организованные формы досуга; профилактика негативных явлений и правонарушений в молодежной среде.

Состав членов жюри:

Главный судья – Василий Овсянников, преподаватель физического воспитания ф-ла БНТУ «БГАК»;

Наталья Сакун, главный специалист сектора идеологической работы и по делам молодежи администрации Ленинского района города Бобруйска;

Виктор Алексейчик, заместитель директора УО «Бобруйское государственное училище олимпийского резерва»;

Максим Романовский, старший участковый инспектор милиции ООПиП МОБ отдела милиции Ленинского района города Бобруйска УВД Бобруйского горисполкома;

Тамара Лацебник, медсестра отделения спортивной медицины Бобруйского государственного диспансера спортивной медицины.

Капитаны команд, занявших призовые места (1, 2, 3 место), были награждены денежным вознаграждением за счет средств администрации Ленинского района города Бобруйска, предусмотренными на финансирование государственной молодежной политики в размере:

I место – в сумме 80 рублей.

II место – 70 рублей.

III место – 50 рублей.

Третье место заняла команда ф-ла УО «БГТУ» «Бобруйский государственный лесотехнический колледж».

Второе место досталось ребятам из Бобруйского государственного аграрно-экономического колледжа.

Первое место завоевала команда филиала БНТУ «Бобруйский государственный автотранспортный колледж».

Поздравляем победителей!