Команды из Могилевской области заняли первое и второе места на республиканской спартакиаде ДЮСШ по вольной борьбе

В Гомеле провели республиканскую спартакиаду среди ДЮСШ по вольной борьбе среди юношей и девушек 2005-2006 годов рождения. В соревнованиях приняли участие команды 38 спортшкол (360 спортсменов) из всех областей страны.

В турнире девушек общекомандную победу праздновали спортсменки бобруйской СДЮШОР «Спартак 2006». А в личном первенстве представительницы спортшкол Могилевской области завоевали 5 золотых, 3 серебряные и 7 бронзовых медалей. Победительницами спартакиады стали Валерия Миктич (46 кг), Марта Гетманова (53 кг), Софья Сидаркова (57 кг), Кристина Куркина (65 кг), Алина Шевчук (69 кг).

В личном зачете юношеского турнира представители Могилевщины выиграли 2 золотые, 1 серебряную и 5 бронзовых наград. Титул чемпионов спартакиады завоевали Никита Савицкий (51 кг) и Иван Турыгин (71кг). В общекомандном зачете второе место у СДЮШОР ОСиТ Кричевского района.

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