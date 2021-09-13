Команда РОО «Белая Русь» Ленинского района Бобруйска приняла участие в Минском полумарафоне

В белорусской столице сегодня прошел Минский полумарафон. В забегах на дистанциях 5,5 км, 10,55 км и 21 км участвовало 10 тыс. человек - как отечественные любители здорового образа жизни и спортсмены, так и гости из-за рубежа.

Среди участников была и команда Ленинской районной организации Бобруйска РОО «Белая Русь». Бобруйчане успешно преодолели дистанцию в 5,5 км и на финише получила уникальные медали.

По словам председателя организации Ирины Русакович, полумарафон оставил много положительных эмоций. Бег - это то, что нас объединяет. В этом году полумарафон собрал большое количество участников, представителей разных поколений. Тех, кто поддерживает ценности здорового образа жизни, кто в равной и честной борьбе готов показать свои мастерство, характер и волю к победе. Важно, что в это дело вовлекаются как люди старшего поколения, так и молодежь. Ведь здоровые и энергичные люди – основа процветания нашей Родины.