Команда Могилевского областного управления охраны заняла третье место в соревнованиях по лыжным гонкам

Команда Могилевского областного управления охраны заняла третье место в соревнованиях Департамента охраны по лыжным гонкам.

Как сообщили в областном управлении Департамента охраны, лично-командные соревнования по лыжным гонкам прошли 26-27 января на лыжероллерной трассе в Витебской области. В соревнованиях участвовали 8 команд.

В первый день соревнований состоялись гонки на дистанциях 2,5 км и 7,5 км. Мужчины в возрастной группе свыше 40 лет и женщины сражались за победу в забеге на 2,5 км, а мужчины в возрастной группе до 40 лет на дистанции 7,5 км.

Решающая эстафетная гонка среди команд-участниц прошла 27 января, после подведения итогов соревнований команда Могилевского областного управления заняла третье место. В личном первенстве на дистанции в 7.5 км по лыжным гонкам (мужчины до 40 лет) отличился Евгений Базылев и занял 1 место.

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