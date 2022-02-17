Команда Могилевского областного управления охраны заняла почетное 2 место в соревнованиях Департамента охраны по плаванию
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В Брестском областном центре олимпийского резерва по водным видам спорта прошли традиционные соревнования Департамента охраны по плаванию.
Программой двухдневных соревнований были предусмотрены заплывы на дистанциях 100 метров вольным стилем у женщин и юношей, 100 метров кролем на спине у женщин и юношей, 50 метров брассом у мужчин, 50 метров баттерфляем у мужчин, а также 2 эстафеты по 4х50 метров вольным стилем и комплексным плаванием.
На соревнованиях в личном зачете с отличными результатами выступили сотрудники представлявшие Могилевскую область.
Так, Рогачева Татьяна (Ленинский ОДО) на дистанции 100 м среди женщин кролем на спине заняла 1 место и вольным стилем 2 место.
Среди мужчин отличился Захаренко Владислав, занявший 1 место на дистанции 50 м брассом и 2 место на дистанции 50 метров баттерфляем.
В эстафетных плаваниях каждая команда была настроена показать свои лучшие секунды, а болельщики из последних сил подгоняли спортсменов к финишу.
В эстафетах по 4×50 метров вольным стилем и комбинированным плаванием команда Могилевского областного управления охраны заняла 2 места.
После последнего вида соревновательной программы наступил самый приятный для любого спортсмена момент – церемония награждения.
По итогам проведения соревнований команда Могилевского областного управления Департамента охраны заняла почетное 2 место.
ОИРиКО Могилевского областного управления, фото Брестского ОУ