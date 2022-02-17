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Спорт

Команда Могилевского областного управления охраны заняла почетное 2 место в соревнованиях Департамента охраны по плаванию

mogilev.ohrana.gov.by 12 0

Команда Могилевского областного управления охраны заняла почетное 2 место в соревнованиях Департамента охраны по плаванию

В Брестском областном центре олимпийского резерва по водным видам спорта прошли традиционные соревнования Департамента охраны по плаванию.

Программой двухдневных соревнований были предусмотрены заплывы на дистанциях 100 метров вольным стилем у женщин и юношей, 100 метров кролем на спине у женщин и юношей, 50 метров брассом у мужчин, 50 метров баттерфляем у мужчин, а также 2 эстафеты по 4х50 метров вольным стилем и комплексным плаванием.

 

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На соревнованиях в личном зачете с отличными результатами выступили сотрудники представлявшие Могилевскую область.

Так, Рогачева Татьяна (Ленинский ОДО) на дистанции 100 м среди женщин кролем на спине заняла 1 место и вольным стилем 2 место.

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Среди мужчин отличился Захаренко Владислав, занявший 1 место на дистанции 50 м брассом и 2 место на дистанции 50 метров баттерфляем.

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В эстафетных плаваниях каждая команда была настроена показать свои лучшие секунды, а болельщики из последних сил подгоняли спортсменов к финишу.

В эстафетах по 4×50 метров вольным стилем и  комбинированным плаванием команда Могилевского областного управления охраны заняла 2 места.

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После последнего вида соревновательной программы наступил самый приятный для любого спортсмена момент – церемония награждения.

По итогам проведения соревнований команда Могилевского областного управления Департамента охраны заняла почетное 2 место.

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ОИРиКО Могилевского областного управления, фото Брестского ОУ

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