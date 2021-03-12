Команда Могилевского областного управления охраны – победитель чемпионата по рукопашному бою

Определили победителей и призеров чемпионата Департамента охраны по рукопашному бою, который проходил 9 — 11 марта в Минске.

В эти несколько дней зал единоборств собрал охрановцев со всей республики.

Участие тождественно равнялось победе, а вот задача №1 для выступающих оказалась гораздо ответственнее. Достойно отстоять честь своего управления – дело непростое.

Едины и дружны оказались воинственные мужчины: болели друг за друга, переживали, советовали, делились тактикой и самыми эффективными приемами, радовались за товарищей, даже если сами уступали в бою. Как говорится в культовом фильме, сила бойцов охраны – в единстве!

По итогам соревнования первое место присудили охрановцам Могилевского областного управления охраны.