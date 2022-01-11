Команда юниоров дважды обыграла Лиду

Подвели итоги двух матчей с тренером команды Евгением Криволуцким.

- Две хорошие игры получились, ребята выполнили мою установку, сыграли правильно, четко, вместе одной командой. Во второй игре не много не хватило эмоций и четкости в действиях, а в третьем периоде концентрации. Это проблемный момент на данном этапе. Увлекаются игрой, начинают где-то переигрывать начинаются ошибки. Так же пока не хватает качественной реализации своих моментов. От этого и получаются такие ситуации, что ведем 4:2, потом теряем слаженность. После второго периода говорилось, что нужно сыграть строго в обороне, сконцентрироваться и не увлекаться, но по итогу пропустили две шайбы и игра перешла в овертайм. В овертайме сделали то, что планировали – забрали очки. Все парни молодцы. Очень много работы проделали. Самое главное дисциплина, характер и самоотдача.

- В прошлых двух встречах с Лидой было два поражения. Насколько было тяжело выходить эмоционально в этот раз?

- Начнем с того, что наша команда немного разрозненная. Есть ребята 2004 года, которые играют за Высшую лигу, есть ребята, которые непосредственно только за юниорку играют и много ребят 2006 года. Я не так давно работаю в этом клубе, но мы с тренерским составом стараемся их объединить, построить сплоченный дружный коллектив с хорошим микроклиматом. Насколько тяжело… Просто нужно из каждой игры делать правильные выводы и продолжать работать. Мы каждую игру с ребятами разбираем, расставляем акценты и в процессе тренировок уделяем внимание конкретным моментам и оттачиваем их.

- Чему уделяли больше внимания в этом сезоне?

- В начале сезона больше работали над технической и физической составляющей, а сейчас больше внимание уделяется тактической подготовке.

- Вернемся к сегодняшнему матчу. Первые две шайбы были немного нелепыми. Как оцениваете оборону?

- Я скажу, что у нас пока есть много вопросов именно в игре в своей зоне. Да, нелепых голов в этом сезоне хватает. Но мы продолжаем работать.

Спасибо болельщикам за поддержку! Спасибо, что приходите на наши матчи и поддерживаете ребят! И отдельное спасибо девочкам из группы поддержки, которые приходят танцевать! Всех с праздниками!