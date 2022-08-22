Команда ДЮСШ "Бобруйск-Арена" заняла почетное третье место в Открытом турнире Наро-Фоминского городского округа по хоккею "Кубок Олимпийского чемпионата Владимира Мышкина".

В соревнованиях приняли участие восемь команд:

ХК "Спартак Спорттех" (г. Москва, Россия), ХК "Юность" (п.Селятино, Россия), ХК "Химки" (г.Химки, Россия), ХК "Щелково" (г.Щёлково, Россия), ХК "Ястребы" (п.Переделкино, Россия), ДЮСШ "Бобруйск-Арена" (г.Бобруйск, Беларусь), ХК "Звезда" (г.Серпухов, Россия) и хозяева турнира - ХК "Нара" (г. Наро-Фоминск"). Отметим, что Бобруйчане - единственные представители Республики Беларусь на данном турнире.

Зв два дня наша команда выиграла четыре игры из пяти, чем и заслужила бронзу соревнований.

Представляли команду на турнире следующие ребята:

Белинский Арсений, Воронов Егор, Городецкий Никита, Давидович Сергей, Дайнеко Роман, Катарский Богдан, Каханович Степан, Комар Артем, Кулигин Ярослав, Лазакович Никита, Левашов Никита, Лукомский Марк, Максимов Максим, Момот Арсений, Нижников Денис, Петров Игорь, Спагис Мирон, Тумилович Владислав, Хващинский Павел, Ходор Даниил и Хомиченко Егор.

Вратарь Егор Воронов получил дополнительную награду - лучший вратарь турнира!