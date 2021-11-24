Команда Бобруйского отдела Департамента охраны приняла участие в турнире по мини-футболу
mogilev.ohrana.gov.by 35 0
20 ноября 2021 года в спортивном комплексе «Спартак» г. Бобруйска, состоялась встреча команды Бобруйской охраны с командой S-GROUP-Березина. Борьба была весьма напряжённой, обе команды были нацелены только принести победу, играя при этом на пределе своих возможностей.
Матч завершился ничьёй со счётом 2:2. Для команды охраны эта бескомпромиссная борьба позволила выйти во второй тур заняв при этом второе место в своей подгруппе. Болеем за команду охраны. Поддержим своих ребят.
По информации Бобруйского ОДО
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