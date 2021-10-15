Коляска для Дарьи – жизненная необходимость

Даше Скибицкой из Гродно уже 10 лет. За это время девочка так и не смогла освоить элементарные навыки сидения, ползания, ходьбы. Девочка с рождения страдает заболеванием, которое практически не поддается лечению – детский церебральный паралич III степени тяжести, 4-ая степень утраты здоровья. Даша очень зависима от коляски, без неё ребенок не может выйти на улицу, поехать на реабилитацию, добраться на воскресную службу в костел. У мамы Даши остро стал вопрос с приобретением для дочери специализированной инвалидной коляски, стоимость которой составляет 3500 белорусских рублей. Лариса Скибицкая обратилась в Центр помощи «Вера».

Родилась раньше срока

Лариса ждала появления на свет здорового ребенка, беременность протекала гладко до определенного срока. В 28-недель будущая мама заболела. Лечение проходила дома под наблюдением специалистов. Но скоро женщина поняла: что-то не так. Развились осложнения, в больницу Ларису забрала уже бригада скорой медицинской помощи с угрозой преждевременных родов. Медики как могли беременность сохраняли, но Даша появилась на свет раньше срока, в 30 недель, и весила всего 1460 грамм. Во время родов случилось кровоизлияние в мозг, новорожденная сразу попала в реанимацию и несколько дней провела на аппарате искусственной вентиляции легких. Ещё два месяца малышку выхаживали медики.

«Помню ещё в роддоме со мной разговаривала психолог, которая сказала примерно следующее: никто не знает, что будет с Дашей дальше. Одному Богу известно, насколько поврежден мозг и какие конкретно участки пострадают. Одно мне дали четко понять: с ребенком нужно усиленно заниматься, набраться терпения и работать. Примерно до года наша жизнь проходила в больничных стационарах. Сначала у Даши была обнаружена гидроцефалия, но с этим удалось справиться медикаментозно. А в возрасте 9 месяцев я стала замечать у неё судороги, которые лечащие врачи тоже смогли быстро купировать, подобрав правильное лечение и подходящие противосудорожные препараты», – вспоминает мама Дарьи – Лариса Вадимовна.

«Развития как такового не было»

Не смотря на все усилия медиков и мамы, которая сразу занялась интенсивной реабилитацией, как такового развития у Даши не происходило. К двум годам научилась переворачиваться со спины на живот и обратно. Сейчас девочка может сидеть с поддержкой только непродолжительное время. Речь у Даши тоже отсутствует, ребенок может только звуками или эмоцией показать свое настроение или сообщить, что что-то не так.

До 3-х лет Даша активно реабилитировалась в Беларуси. А позже неоднократно мама возила ребенка на реабилитацию в украинский Трускавец в Международную клинику восстановительного лечения, где Дашу пробовали реабилитировать по методу профессора Козявкина (система интенсивной нейрофизиологической реабилитации). Бывала Даша и в Санкт-Петербурге, где проходила курсы Томатис-терапии. Все это помогало несколько улучшить её состояние, достичь небольших подвижек в физическом развитии, но значительного улучшения так и не наступало.

Несколько лет Даша посещала Центр коррекционного развития, но не так давно ребенка все же перевели на домашнее обучение в виду тяжести её состояния. Сейчас педагог приходит к Дарье домой несколько раз в неделю. У Дарьи с мамой появилось много свободного времени, которое они тратят на прогулки в лесу, различные развивающие занятия, ходят на службу в костел, а время от времени даже путешествуют по святым местам.

Помогает вера в Бога и в лучшее

Даша с мамой часто посещают храм. Это помогает Ларисе не унывать, находить силу внутри себя, верить в лучшее, справляться с жизненными неурядицами. Благодаря вере мама смогла справиться со своей болью, принять болезнь ребенка, обрести понимание того, что Даша пришла в этот мир не просто так. Лариса Вадимовна научилась воспринимать и любить своего ребенка таким, какой он есть, не держать ни на кого обид и зла.

Необходима специализированная коляска

Сейчас Даша пользуется коляской, которая ребенку-инвалиду выдается по индивидуальной программе реабилитации. Однако в процессе эксплуатации стало очевидно, что эта модель не подходит девочке по функциональным характеристикам и физическим параметрам.

«Для Даши очень важно иметь раскладывающуюся спинку, т.к. она не может длительное время сидеть. Наша нынешняя коляска этой функции не имеет. Для Даши подобрана подходящая реабилитационная модель Promyk. Здесь есть плавная регулировка угла наклона спинки с помощью актуаторов, а также оснащена барьером, защищающим от падения, пятиточечные ремни безопасности, подголовник для стабилизации головы, отводящий клин с регулируемой глубиной. Немаловажный элемент этой коляски – жилет, стабилизирующий туловище. Для ребенка с ДЦП очень важно избежать проблемы искривления позвоночника, поэтому для нас необходимо занимать анатомически правильное положение тела, сидя в коляске», – рассказывает мама Дарьи.

Мама везде ездит с Дашей, они активно пользуются общественным транспортом и городской инфраструктурой. Поэтому немаловажны такие характеристики, как легкость и манёвренность коляски, а также её простой складной механизм. Сейчас с этим есть большие трудности.

Стоимость коляски составляет – 3500 белорусских рублей. Таких денег у мамы Даши попросту нет. Женщина не имеет возможности работать, т.к. постоянно ухаживает за дочерью. Воспитанием Даши Лариса Вадимовна занимается одна, дополнительной помощи семье ждать не от куда. Бюджет семьи – это социальные выплаты и пособия, которые полагаются Даше по инвалидности, а маме – по уходу за ней. Лариса Вадимовна вынуждена обратилась за помощью в благотворительную организацию.

Центр помощи «Вера» обращается ко всем неравнодушным людям и просит помочь десятилетней Даше Скибицкой!

Оказать поддержку девочке в приобретении для нее кресла - коляски детской реабилитационной модели Promyk, MDH c дополнительной комплектацией стоимостью 3500 бел.руб. Вы можете, внеся целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов с указанием назначения платежа – Скибицкая Дарья:

1.Электронный платеж / онлайн пожертвование.

Вы можете помочь при помощи банковской карты (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Белкарт) внеся онлайн пожертвование перейдя по ссылке .

2.Банковский благотворительный счет.

Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

3.Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

4.SMS-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

1222 < Фамилия ребенка > <Сумма>

1222 ПРОБЕЛ Скибицкая ПРОБЕЛ сумма

Пример SMS-сообщения: 1222 Скибицкая 1

* В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия; для абонентов МТС комиссия Системы iPay составляет 3%, для абонентов life:) — 4,5%. Для осуществления операций в Системе iPay доступна не вся сумма баланса лицевого счета: после списания итоговой суммы операции на вашем счете должно остаться не менее 10 копеек для абонентов МТС и не менее 50 копеек для абонентов life:). Для абонентов Velcom данная услуга недоступна.

5.USSD-запрос на номер *222*24# для абонентов связи МТС и life:)

Для абонентов оператора связи МТС: набирая номер *222*24# (вызов) Вы жертвуете 2 рубля. После отправки USSD-запроса Вы получите сообщение, в котором Вам необходимо ввести цифру 1 и нажать кнопку “Отправить”.

Для абонентов оператора связи life:) : отправляя USSD-запрос *222*24# (вызов) Вы можете выбрать сумму пожертвования: 1 руб., 2 руб. или 5 руб.

Благотворительная линия.

Позвонив с городского номера по телефону 8-902-214-5555, Вы пожертвуете 3 рубля.

QR-код.

Откройте Ваше банковское приложение и перейдите к оплате по QR-коду. Отсканируйте QR-код, перейдя по ссылке https://c-vera.by/hochu-pomoch/qr-kod/ и укажите цель пожертвования – Скибицкая Дарья, укажите сумму пожертвования и подтвердите пожертвование.

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