Коляда — солнце-младенец, в славянской мифологии — воплощение новогоднего цикла. Коляда — поворот Солнца на весну — праздновался в период Больших зимних святок, проходивших с 24 декабря по 5 января.

Славяне отмечали Коляду, когда день «на воробьиный скок» прибыл, и начинало разгораться зимнее солнце (то есть, в период зимнего солнцестояния).

Перед празднеством кудесник выл волком (вещий вой), прогоняя злых духов. По окончании зачина всем подносилась братина с хмельным напитком, и обавник (читающий славления и приговоры на обрядах во время праздников) восклицал:

«Овсень, куда едешь? Мосты мостить!

Кому ездить? Коляде государю!

На чем ему ездить?

На солнечной свинке!

Чем погонять?

Поросенком!»

Колядовать дети собирались под окнами богатых крестьян, величали хозяина в песнях, твердили имя Коляды и просили денег. Святочные игрища и гадания — остатки этого праздника древних. Обряды сохранились в народе и в последнее время становятся все более популярными. «Колядники» рядятся в одежды, изображают зверей, чертей, с музыкой, с торбами, в которые собирают угощения, ходят по улицам, поют колядки. Коляда — веселое, желанное божество.

Поедая обрядовое печенье в виде коров (каравай, рогалики), поминают Тура. Вместо жертвенного ягненка едят печенье в виде бараньей головы (баранки, кренделя). Непременно нужно попробовать узвар и кутью.

Праздник заканчивали игрищами. Обязательно нужно было вкатить горящее колесо в гору со словами: «В гору катись, с весной воротись».

По материалам calend.ru.