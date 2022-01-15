Коляда пришла, Рождество принесла! В ДК «ФанДОК» прошли праздничные гулянья

14 января в ДК "ФанДОК" отметили святки, которые длятся «от звезды до воды» – от Рождества Христова и до Крещения.

Тёплая атмосфера и народные убранства, разносолы от хозяюшек, святочные песни и настоящая коляда - именно таким стал этот день для всех участников праздника.

Обычай колядовать на Рождество появился после Крещения Руси. Колядка стала маленьким Рождественским рассказом о величайшем событии – рождении Спасителя мира.

Начинали колядовать с рождественской ночи, продолжали до Крещения. Шествие колядующих олицетворяло собой волхвов, которые пришли поклониться новорожденному Иисусу Христу. Поэтому над веселой, поющей группой всегда возвышалась вифлеемская звезда.

Самая маленькая команда колядовщиков состояла из трех человек. Возраст, пол значения не имели:

во главе – человек, который нес вифлеемскую звезду. Зазывала, он обладал громким голосом;

вторым следовал звонарь. С помощью большого колокольчика он оповещал о прибытии исполнителей колядок;

и третий – мехоноша. Для этой роли подходил сильный физически человек. Он нес мешок с угощениями, которые получали колядующие.

Одаривать колядующих полагалось чем Бог послал, но чем больше хозяин дома давал, тем громче колядующие славили щедрый двор. Принятые в дар угощения, колядующими не делились. Все, что они набрали за день вскладчину, съедали вместе.

С колядой и гостями праздника встретилась депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ирина Рынейская.