Коллективы ГУК «Дворец искусств» поздравили сотрудников «Спецавтопредприятия» с профессиональным праздником

Для тех, кто трудится на благо людям и дарит городу уют, здесь поздравления звучат.

Жилищно-коммунальное хозяйство… вряд ли есть другая отрасль, которая так же тесно связана с обеспечением нашего комфорта. Благодаря ей мы живем в уютных домах, гуляем по красивым и чистым улицам. Жилищно-коммунальное хозяйство дарит именно то, что необходимо человеку, чтобы жить, трудиться и растить детей!

26 марта в преддверии профессионального праздника – Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства – в актовом зале открытого акционерного общества «Спецавтопредприятие» культурно-массовый сектор ГУК «Дворец искусств г.Бобруйска» поздравил сотрудников сферы ЖКХ. В этот прекрасный день с праздником сотрудников поздравили директор предприятия Александр Никонов и председатель профсоюзного комитета Анна Пикуль.

Профессиональный праздник – это, в первую очередь, праздник людей, которые многие годы отдали своему делу, своей профессии. Слова благодарности и поздравления с наступающим профессиональным праздником прозвучали в адрес ветеранов предприятия и труда, которые ранее работали на ОАО «Спецавтопредприятие».

Творческие номера зрителям подарили солисты Заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь народного хора народной песни им. В.Е.Балаханова – Игорь Шатило и Наталья Румянцева, образцовый хореографический коллектив «Крынічка», солистка Дворца искусств Ирина Овсяникова, руководитель образцового музыкального театра «Слуги трех муз» Сергей Василенко.