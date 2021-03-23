Коллективы Дворца искусств представили концертную программу отдыхающим детского санатория «Радуга»

22 марта коллективы художественного творчества ГУК «Дворец искусств г. Бобруйска» подарили юным зрителям весенний мир гармонии и красоты. В актовом зале детского санатория «Радуга» состоялась концертная программа «Музыка весны».

Свое творчество и хорошее настроение ребятам подарили солистки Заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь образцового театра песни «Шина-най» Арина Качурина, Вера Календа, Евгения Мирутко, Мария Фролова, солистка подготовительной группы народного камерного хора Анастасия Тимушева, участница студии арабского танца «Шахризад» София Лапатинская и хореографический дуэт Анна Давыдовская и Ангелина Конойко.

В этот прекрасный мартовский день артисты подарили присутствующим великую радость общения с прекрасной музыкой. А юные зрители благодарили артистов своими светящимися радостью глазами, искренними улыбками и громкими аплодисментами.