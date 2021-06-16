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COVID-19

Коллективу администрации Первомайского района рассказали про вакцинацию. Желающие привились

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Коллективу администрации Первомайского района рассказали про вакцинацию. Желающие привились

В администрации Первомайского района прошла беседа с коллективом на тему вакцинации, в которой приняли участие Виталий Власевич – глава администрации, Михаил Желудов – председатель Бобруйского городского Совета депутатов, Наталья Кизимова – главный врач городской поликлиники №3.

На встрече было озвучено, что на сегодня вакцинация – единственный способ защиты от коронавирусной инфекции. В каждой поликлинике города работает прививочный кабинет, а также кабинет для осмотра пациентов. В медучреждениях в наличии имеются два вида вакцин: Гам-КОВИД-Вак «Спутник V» российского производства и Vero-cell, страна-производитель – КНР. Обе себя хорошо зарекомендовали.

– В нашем городе все хорошо организовано. Прививка делается в два этапа. Наличие двух компонентов создает тот самый иммунитет от коронавируса, который позволяет человеку чувствовать себя свободнее, потому что он уже защищен. Разница между вакцинам –  только в формировании длительности иммунитета. К примеру, российская вакцина по прогнозам создает иммунитет от 9 месяцев до 2 лет, а китайская – от трех до шести месяцев, – отметила Наталья Кизимова, главный врач городской поликлиники №3.

После беседы желающие могли пройти на пункт вакцинации.

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