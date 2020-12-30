Коллектив ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» выражает соболезнования

ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» выражает самые искренние и глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам в связи с преждевременной смертью управляющего ОАО «Беларусьрезинотехника» Руслана Мясоедова.

Мы скорбим по поводу его безвременного ухода из жизни, сопереживаем и разделяем боль и горечь от невосполнимой утраты. Это тяжелый удар для всех. Мы навсегда запомним его жизненную энергию, жизнерадостность, высокие душевные и этические качества. Горько осознавать, что из жизни ушел молодой и талантливый, полный сил Руслан Федорович, который мог сделать еще очень многое. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах...