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Общество

Коллектив ОАО “Беларусьрезинотехника” выражает соболезнования

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Коллектив ОАО “Беларусьрезинотехника” выражает соболезнования

29 декабря 2020 года в автомобильной аварии погиб управляющий ОАО "Беларусьрезинотехника" Руслан Мясоедов.

Коллектив предприятия выражает глубокие соболезнования его родным и близким.

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