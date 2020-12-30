Коллектив ОАО “Беларусьрезинотехника” выражает соболезнования
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29 декабря 2020 года в автомобильной аварии погиб управляющий ОАО "Беларусьрезинотехника" Руслан Мясоедов.
Коллектив предприятия выражает глубокие соболезнования его родным и близким.
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