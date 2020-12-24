Коллектив и воспитанники Центра досуга и творчества отправился в новогоднее турне по школам Бобруйска

Дружный коллектив УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска» начал свое путешествие в новогодние праздники с городского театрализованного шествия, представив сказочных персонажей в виде ростовых кукол, скоморохов и участников исторического клуба «Газдава», где все желающие могли сфотографироваться.

Новогоднее театрализованное представление «Приключения ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА под Новый год» было специально подготовлено с учетом выездных заказов. И уже по сложившейся традиции первая сказка была показана в средней школе №24, эстафету приняли школы № 31, 22, маленькие воспитанники детских коллективов нашего Центра и дети ФанДОКа.

Театрализованное представление полностью подготовлено сотрудниками Центра - от написания сценария, пошива костюмов и до исполнения всех главных ролей. Помощниками стали наши воспитанники – учащиеся гимназии №2, СШ №1 и 18. Новогодняя сказка получилась волшебной, игровой, музыкальной и танцевальной.

Веселая команда добрых героев радостно и задорно в большом кругу своих друзей провожает старый 2020 и встречает новый 2021 год. Придя к нам, Вы можете пройтись по подиуму вместе с красавицей Кикиморой и капризулей Принцессой, вместе с Бычком устроить спортивную разминку и конечно потанцевать с воспитанницами еще совсем молодого коллектива «Лаборатория танца» и вокальной студии «ДО-МИ-СОЛЬКИ». Как и во всех сказках, добро и дружба преодолевают все препятствия и побеждают. А еще по окончании представления Вы сможете сфотографироваться с любимыми персонажами в сказочных декорациях и конечно показать свои таланты Деду Морозу.

Двери нашего Центра распахнуты для волшебства и красоты. Посетив нас, Вы побываете на Новогодней поляне Деда Мороза и Снегурочки, под Рождественской елочкой, сфотографируетесь со Снеговиком и Бычком, и еще много всего интересного.