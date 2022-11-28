Коллектив «БЖ» принимал поздравления с днем рождения
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Ленинская районная организация г.Бобруйска РОО «Белая Русь» поздравила коллектив редакции со 104-летием издания. Теплые слова и пожелания направила в адрес сотрудников редакции председатель организации Ирина Русакович.
Благодарим за поздравления!
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