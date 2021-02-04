Коллектив Бобруйской ТЭЦ-2 стал лучшим в организации работы по охране труда среди филиалов «Могилевэнерго»

В РУП «Могилевэнерго» подвели итоги смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда среди филиалов предприятия за 2020 год. Оценивалась деятельность по созданию здоровых и безопасных условий труда для работников, предупреждению возникновения несчастных случаев, профзаболеваний, аварийных ситуаций.

По результатам анализа работы по охране труда, сообщили на предприятии, первое место конкурсная комиссия присудила филиалу «Бобруйская ТЭЦ-2», второе место - филиалу «Могилевские тепловые сети», третье - филиалу «Могилевские электрические сети».

Отмечена также положительная работа в части улучшения условий и охраны труда работников в филиалах «Бобруйские электрические сети» и «Бобруйские тепловые сети».