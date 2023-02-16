Коллега «парит» на рабочем месте. Что делать?

В редакцию обратился офисный работник. Его коллега все время использует парогенератор на рабочем месте: «От него удушающий сладкий дым, слезятся глаза. Это отвлекает от работы. Скажите, а его действия вообще допустимы?».

Запрет на курение во многих учреждениях, объектах и помещениях установлен сейчас Положением о государственном регулировании про­изводства, оборота и по­требления табачного сырья и табачных изделий, утвержденным Декретом Президента от 17.12.2002 г. №28.

На таких объектах наниматели со­здают (выделяют) специально пред­назначенные для курения места и оборудуют их в соответствии с требованиями МЧС и Минздрава.

В январе 2019 г. была опубликована новая редакция Декрета №28 (Дек­рет Президента от 24.01.2019 г. №2). Согласно п. 35 нового Положения вводится запрет на курение (потребление) табачных изделий, использование электронных систем курения, систем для потребления табака на рабочих местах, организованных в помещениях.

За курение в неустановленных местах, а также в рабочее время работник может быть привлечен к ответственности – административной, дисциплинарной, материальной, а в некоторых случаях и уголовной. Штраф за курение в местах, где оно в соответствии с законодательными актами запрещено, установлен в размере до 4 базовых величин (ст. 17.9 КоАП).

За противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее ис­полнение работником своих трудовых обязанностей (дисциплинарный проступок) устанавливается дисциплинарная ответственность (ст. 197 ТК).

За курение в неустановленных местах, а также в рабочее время наниматель может применить к работнику одну из мер дисциплинарного взыскания (замечание или выговор). Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности установлен главой 14 ТК.

Кроме того, согласно подп. 3.3. п. 3 Декрета Президента от 15.12.2014 г. №5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций» руководитель организации вправе применять к работникам, нарушившим производственно-­технологическую, исполнительскую или трудовую дисциплину, в качестве меры дисциплинарного взыскания лишение полностью или частично дополнительных выплат стимулирующего характера на срок до 12 месяцев.

Если работник нарушил режим курения, установленный в организации, и это привело к пожару, работник также может быть привлечен к материальной ответственности со­гласно главе 37 ТК.

Наниматель вправе поощрять некурящих работников и стимулировать отказ от курения. Например, можно установить дополнительные выплаты для некурящих работников, закрепив такую норму в ЛНПА, например, положении об оплате труда. Либо предоставлять такой категории работников дополнительный поощрительный отпуск.

В соответствии со ст. 160 ТК дополнительные поощрительные отпуска могут устанавливаться коллективным договором, соглашением или нанимателем всем работникам, отдельным их категориям (по специальностям и видам производств, работ, структурных подразделений), а персонально – трудовым договором.

В заключение отметим, что требования Декрета №2 обязательны для всех работников независимо от формы собственности организации, в том числе для руководителей.