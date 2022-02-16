Количество зарегистрированных случаев ряда ИППП увеличилось в Могилевской области

В 2021 году в Могилевской области количество зарегистрированных случаев ИППП уменьшилось на 18% (по сравнению с 2020-ым). В структуре заболеваемости ИППП наибольшее число случаев приходится на трихомониаз 27,3% и другие хламидийные болезни, передающиеся половым путем 32%.

- Тем не менее в прошлом году в Могилевской области количество зарегистрированных случаев сифилиса увеличилось на 3%. Заболеваемость составила 10,1 случаев на 100 тысяч населения (в 2020-ом – 9,8; в 2019-ом – 6,1). – рассказал врач-дерматовенеролог Могилевского областного кожно-венерологического диспансера Павел Недвецкий. - Больше всего больных в возрастных группах 50 лет и старше – 31,1% и 40-49 лет – 26,2%. Мужчины – 59,2%. Количество зарегистрированных случаев гонореи увеличилось почти на 21%. Наибольшее количество больных в возрастных группах 20-24 года – 40,7%, 25-29 лет – 19,8%. Мужчины – 69%.

Согласно оценкам ВОЗ, ежегодно 357 миллионов людей в возрасте 15-49 лет заболевают четырьмя излечимыми инфекциями, передаваемыми половым путем (ИППП): хламидиозом, гонореей, сифилисом или трихомониазом. Столь же высокую распространенность имеют некоторые ИППП, вирусного происхождения: герпес и вирус папилломы человека.

Присутствие ИППП, таких как сифилис, гонорея или вирус простого герпеса, значительно повышает риск передачи и заражения ВИЧ-инфекцией. По оценкам, вирус папилломы человека ежегодно приводит к 530 000 случаев цервикального рака и 264 000 случаев смерти, вызванных этим онкологическим заболеванием. Кроме того, физические, психологические и социальные последствия ИППП существенно снижают качество жизни инфицированных.

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