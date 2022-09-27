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Количество погибших в результате стрельбы в школе Ижевска увеличилось до 17

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Количество погибших в результате стрельбы в школе Ижевска увеличилось до 17

Число погибших в результате стрельбы в Ижевске увеличилось до 17. Такую информацию сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Следственного комитета РФ.

В школе №88 Ижевска мужчина 1988 года рождения начал стрелять по людям, а затем покончил с собой. Преступник был вооружен двумя травматическими пистолетами, которые переделал под боевые патроны.

belta.by.

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