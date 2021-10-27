Колебания напряжения или почему «моргает» лампочка

Неприятные ощущения вызывает у каждого потребителя резкие изменения сетевого напряжения – это и «моргание» света ламп, искажения на телеэкране, «перезапуск»

компьютера и т.д.

Колебания сетевого напряжения (резкие снижения, а затем увеличение) заметны при подключении мощных потребителей - сварочных трансформаторов, нагревателей и могут быть причиной повреждения электроприборов.

При включении исправных электроприборов в розетку, включении стационарных светильников, перенапряжений возникать не должно. Перенапряжения (увеличение напряжения сети выше номинального 220В) могут возникать при повреждениях в распределительных сетях, в проводках, в электрических щитках внутри домов. Также стоит особо отметить, что использование электросварочного оборудования в частном жилом секторе абонентами быта запрещено, что отдельной строкой прописано в договоре на электроснабжение с электроснабжающей организацией – Бобруйскими электрическими сетями, так как это также приводит к значительным колебаниям напряжения в электросетях и как следствие – выходу из строя дорогостоящего элетрооборудавания в Ваших домах и квартирах.

Госэнергогазнадзор информирует - источником питающего напряжения в селах и

городах являются трансформаторные подстанции, с которых, как правило, по 4х-проводному кабелю (воздушной линии) приходит сетевое трехфазное (линейное – между фазами) напряжение 380В и нуль. Напряжение между нулем и любой фазой (фазное) – 220В и поступает в наши квартиры и дома. При повреждениях нулевых проводников

(обрыв, ослабление контакта, нагрев в результате длительных перегрузок) происходит так называемый «перекос» напряжения и его увеличение за счет линейного напряжения

других фаз. В 99 % причина этого – недостаточное либо некачественное обслуживание и эксплуатация персоналом ЖЭУ (или подобных эксплуатирующих организаций)

распределительных шкафов, этажных щитков, воздушных линий, контроль равномерности нагрузок.

Госэнергогазнадзор советует:

- требуйте от персонала ЖЭУ и других соответствующих специальных служб своевременного периодического обслуживания этажных электрических щитков, другого электрооборудования и проводки, связанных с подачей сетевого напряжения в Ваши квартиры, дома.

По фактам использования в жилом секторе электросварочного оборудования и другим вопросам, связанным с эксплуатацией электросетей, Вы можете обратиться в

диспетчерские службы Бобруйских электрических сетей:

- по г. Бобруйску – т.43-55-22, 46-17-72;

- по Бобруйскому району – т. 46-17-53, 74-34-31.

Государственный инспектор по энергетическому и газовому надзору

Владимир Плышевский