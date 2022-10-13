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Кольцевая дорога вокруг Могилева получит статус магистральной с присвоением номера М-15

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Кольцевая дорога вокруг Могилева получит статус магистральной с присвоением номера М-15

Кольцевая дорога вокруг Могилева получит статус магистральной с присвоением номера М-15. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в РУП "Могилевавтодор".

"После приемки в эксплуатацию юго-западный обход областного центра получит титульное наименование "М-15 Кольцевая автомобильная дорога вокруг г.Могилева", - рассказал начальник отдела технического надзора и подготовки производства предприятия Павел Скребунов. - Оно будет внесено в соответствующее постановление Министерства транспорта и коммуникаций. Помимо строящегося участка новое наименование также получит часть автодороги Р-123 Селец "Мосток - Дрибин - Горки" на отрезке от Р-93 "Могилев - Бобруйск" до М-8/Е "Граница РФ (Езерище) - Витебск - Гомель - граница Украины (Новая Гута)".

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на июнь 2023 года, однако транзитное движение по юго-западному обходу Могилева планируется запустить уже 7 ноября. К этому времени здесь будут выполнены все конструктивные элементы, специальной комиссией подтвердится несущая способность и соответствие проекту искусственных сооружений. Останутся незначительные вопросы по благоустройству прилегающей к обходу территории.

К реализации масштабного проекта приступили в мае 2021 года, на сегодня работы на объекте идут согласно срокам - и даже с небольшим опережением. Строительство кольцевой дороги вокруг Могилева еще 10 лет назад было спорным вопросом. Однако областной центр рос и развивался - впрочем, как и свободная экономическая зона вокруг него. Увеличение транспортного потока и открытие более десятка промышленных предприятий вызвали необходимость не только сократить расстояния для перевозки продукции, но и разгрузить городские улицы, обеспечив пропуск транзитного транспорта в обход.

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