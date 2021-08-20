Бобруйскую и гомельскую трассы соединит Могилевская кольцевая. Ее построят к июню 2023
belta.by 21 0
Кольцевую дорогу вокруг Могилева построят к июню 2023 года. Областной центр станет вторым после Минска белорусским городом с кольцевым движением, рассказал корреспонденту БЕЛТА начальник отдела технического надзора и подготовки производства РУП "Могилевавтодор" Павел Скребунов.
Протяженность юго-западного обхода составит почти 12,3 км. Автомобильная дорога соединит бобруйскую и гомельскую трассы, обеспечив таким образом транспортные связи пассажирских и грузовых потоков левобережной части Могилева со столицей и Бобруйском. На новой дороге предусмотрено строительство трех искусственных сооружений: двух мостов и путепровода через железную дорогу. Самым крупным из них станет мост через Днепр протяженностью 378 м. Объездная дорога будет на 90% состоять из высокопрочного цементобетонного покрытия, асфальтировать планируют только съезды, мосты и путепровод. Ширина дорожного полотна составит 14 м. Здесь предусмотрены две полосы движения, обочины и укрепленные остановочные полосы.
Для строительства кольцевой вокруг Могилева дорожники оборудуют передвижной цементобетонный завод. Использование такого временного производства - стандартная практика при работе на больших объектах. В регионе, например, передвижной завод применялся при обустройстве двух бетонных дорог: моста через Сож в Славгородском районе и подходов к нему, а также при реконструкции участка дороги Р122 на выезде из Могилева по чаусскому направлению. Для укладки дорожного покрытия завод размещается прямо на месте строительства. Производство позволяет выпускать до 1 тыс. куб.м раствора в день. На сегодня ни один из существующих стационарных заводов не обеспечивает такие объемы.
"К работам на новой объездной дороге мы приступили в мае этого года, - продолжил Павел Скребунов. - Строительство будет реализовано за счет средств республиканского бюджета. На эти цели выделено Br145 млн. Объезд строят со стороны Гомеля и со стороны Бобруйска. Работы ведутся с начала, середины и конца хода - на пересечениях с гомельским, бобруйским и быховским направлениями. Строители движутся навстречу друг другу, чтобы обеспечить подъезд техники к вновь возводимым мостам по обе стороны Днепра и тем самым сократить сроки строительства. Работы на трассе ведутся посменно весь световой день".