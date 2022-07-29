Кого наградили ко Дню работников торговли

Благодарность Министра антимонопольного регулирования и торговли

Миличенок Наталья Владимировна, заведующий магазином ОАО «Красный пищевик»

Почетная грамота министерства антимонопольного регулирования и торговли

Гусарова Виктория Анатольевна, администратор зала ОАО "Отель "Турист"

Почетная грамота Могилевского облисполкома

Климович Елена Станиславовна, начальник торгового отдела Бобруйский филиал ОАО "Булочно-кондитерская компания "Домочай"

Благодарность председателя Могилевского облисполкома

Грабовская Оксана Валерьевна, директор ЧТУП "Огонек Люкс"

Почетное звание "Ветеран торговли"

Чугуева Лариса Станиславовна, бухгалтер ОАО "Комбинат школьного питания "Купалинка;

Захарова Раиса Валентиновна, директор филиала «Бобруйск» ЗАО «Доброном»; Одинец Елена Леонидовна, продавец службы общественного питания и торговли ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш";

Бородич Маргарита Григорьевна, начальник службы общественного питания и торговли ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш";

Матлак Лариса Григорьевна, повар заготовочного цеха ОАО "Заднепровье"

Почетная грамота главного управления торговли и услуг Могилевского облисполкома и Могилевской областной организации профсоюза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства

Криванос Нина Николаевна, заведующий производством столовой Бобруйский филиал ОАО "Булочно-кондитерская компания "Домочай";

Кондратович Людмила Владимировна, директор магазина филиала «Бобруйск» ЗАО «Доброном»;

Савко Светлана Леонидовна, продавец Бобруйский филиал ОАО "Булочно-кондитерская компания "Домочай";

Бодрикова Елена Александровна, начальник управления торговли и общественного питания ОАО "Белшина";

Дудко Виктория Александровна, продавец Бобруйского ОАО "Промторг";

Лихорад Юлия Викторовна, заведующий производством столовой ОАО "Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов";

Николаева Ольга Николаевна, заместитель начальника службы розничной торговли филиал "Бобруйский Торговый центр "Корона" ООО "ТАБАК-ИНВЕСТ"

Почетная грамота Бобруйского горисполкома

Михолап Екатерина Леонидовна, продавец столовой ОАО "Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов";

Полозняк Галина Владимировна, директор предприятия общественного питания филиала ОАО "ФанДОК"

Благодарность Бобруйского горисполкома

Жук Людмила Николаевна, заместитель начальника службы розничной торговли филиал "Бобруйский Торговый центр "Корона" ООО "ТАБАК-ИНВЕСТ";

Рассоха Марина Михайловна, пекарь заготовочного цеха общественного питания № 1 представительства ОАО "Заднепровье" в г. Бобруйске

Почетная грамота Бобруйского городского Совета депутатов

Калинова Светлана Брониславовна, заместитель заведующего магазином ОАО "Заднепровье";

Дробова Татьяна Васильевна, заведующий магазином ОАО "Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов"

Благодарственное письмо председателя Бобруйского городского Совета депутатов

Прохорчик Галина Николаевна, продавец фирменной торговли Бобруйский филиал ОАО "Булочно-кондитерская компания "Домочай";

Буткевич Наталья Васильевна, заместитель заведующего магазином ОАО "Заднепровье";

Шпикина Татьяна Александровна, бухгалтер Бобруйского ОАО "Промторг"

Почетная грамота администрации Первомайского района

Скудная Ольга Васильевна, директор магазина филиала «Бобруйск» ЗАО «Доброном»;

Захаренко Алла Ивановна, заведующий отделом ООО «Санта Ритейл»

Благодарность администрации Первомайского района

Суровец Ольга Михайловна, директор магазина филиала «Бобруйск» ЗАО «Доброном;

Хмелева Ольга Ивановна, продавец магазина филиала ООО «Евроторг» в г. Бобруйске;

Тишкевич Константин Николаевич, директор ЧТУП "Кафе Фимиам"

Почетная грамота администрации Ленинского района

Толстик Ирина Владимировна, заведующий магазином ОАО "Заднепровье"; Пушнова Ольга Александровна, заведующий магазином ОАО "Заднепровье"

Благодарность администрации Ленинского района

Самордин Артем Сергеевич, программист Бобруйского ОАО "Промторг";

Ленкевич Наталья Валерьевна, администратор ресторана-бара "Чырвоная Вежа", Лукомский Виктор Борисович, водитель ОАО "Дом обуви"