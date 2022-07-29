Кого наградили ко Дню работников торговли

Благодарность Министра антимонопольного регулирования и торговли
Миличенок Наталья Владимировна, заведующий магазином ОАО «Красный пищевик»
Почетная грамота министерства антимонопольного регулирования и торговли
Гусарова Виктория Анатольевна, администратор зала ОАО "Отель "Турист"
Почетная грамота Могилевского облисполкома
Климович Елена Станиславовна, начальник торгового отдела Бобруйский филиал ОАО "Булочно-кондитерская компания "Домочай"
Благодарность председателя Могилевского облисполкома
Грабовская Оксана Валерьевна, директор ЧТУП "Огонек Люкс"
Почетное звание "Ветеран торговли"
Чугуева Лариса Станиславовна, бухгалтер ОАО "Комбинат школьного питания "Купалинка;
Захарова Раиса Валентиновна, директор филиала «Бобруйск» ЗАО «Доброном»; Одинец Елена Леонидовна, продавец службы общественного питания и торговли ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш";
Бородич Маргарита Григорьевна, начальник службы общественного питания и торговли ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш";
Матлак Лариса Григорьевна, повар заготовочного цеха ОАО "Заднепровье"
Почетная грамота главного управления торговли и услуг Могилевского облисполкома и Могилевской областной организации профсоюза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства
Криванос Нина Николаевна, заведующий производством столовой Бобруйский филиал ОАО "Булочно-кондитерская компания "Домочай";
Кондратович Людмила Владимировна, директор магазина филиала «Бобруйск» ЗАО «Доброном»;
Савко Светлана Леонидовна, продавец Бобруйский филиал ОАО "Булочно-кондитерская компания "Домочай";
Бодрикова Елена Александровна, начальник управления торговли и общественного питания ОАО "Белшина";
Дудко Виктория Александровна, продавец Бобруйского ОАО "Промторг";
Лихорад Юлия Викторовна, заведующий производством столовой ОАО "Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов";
Николаева Ольга Николаевна, заместитель начальника службы розничной торговли филиал "Бобруйский Торговый центр "Корона" ООО "ТАБАК-ИНВЕСТ"
Почетная грамота Бобруйского горисполкома
Михолап Екатерина Леонидовна, продавец столовой ОАО "Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов";
Полозняк Галина Владимировна, директор предприятия общественного питания филиала ОАО "ФанДОК"
Благодарность Бобруйского горисполкома
Жук Людмила Николаевна, заместитель начальника службы розничной торговли филиал "Бобруйский Торговый центр "Корона" ООО "ТАБАК-ИНВЕСТ";
Рассоха Марина Михайловна, пекарь заготовочного цеха общественного питания № 1 представительства ОАО "Заднепровье" в г. Бобруйске
Почетная грамота Бобруйского городского Совета депутатов
Калинова Светлана Брониславовна, заместитель заведующего магазином ОАО "Заднепровье";
Дробова Татьяна Васильевна, заведующий магазином ОАО "Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов"
Благодарственное письмо председателя Бобруйского городского Совета депутатов
Прохорчик Галина Николаевна, продавец фирменной торговли Бобруйский филиал ОАО "Булочно-кондитерская компания "Домочай";
Буткевич Наталья Васильевна, заместитель заведующего магазином ОАО "Заднепровье";
Шпикина Татьяна Александровна, бухгалтер Бобруйского ОАО "Промторг"
Почетная грамота администрации Первомайского района
Скудная Ольга Васильевна, директор магазина филиала «Бобруйск» ЗАО «Доброном»;
Захаренко Алла Ивановна, заведующий отделом ООО «Санта Ритейл»
Благодарность администрации Первомайского района
Суровец Ольга Михайловна, директор магазина филиала «Бобруйск» ЗАО «Доброном;
Хмелева Ольга Ивановна, продавец магазина филиала ООО «Евроторг» в г. Бобруйске;
Тишкевич Константин Николаевич, директор ЧТУП "Кафе Фимиам"
Почетная грамота администрации Ленинского района
Толстик Ирина Владимировна, заведующий магазином ОАО "Заднепровье"; Пушнова Ольга Александровна, заведующий магазином ОАО "Заднепровье"
Благодарность администрации Ленинского района
Самордин Артем Сергеевич, программист Бобруйского ОАО "Промторг";
Ленкевич Наталья Валерьевна, администратор ресторана-бара "Чырвоная Вежа", Лукомский Виктор Борисович, водитель ОАО "Дом обуви"