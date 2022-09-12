Когда ждать в продаже первый отечественный ноутбук и по какой цене? «Горизонт» раскрыл секреты

В эфире телеканала "Беларусь 1" рассказали, когда ждать в продаже первый отечественный ноутбук и по какой цене.

Как сообщалось, на открытом уроке 1 сентября Александр Лукашенко представил первый отечественный ноутбук.

"Было поручение Президента найти возможность производить ноутбуки в Беларуси. Сделать его белорусским. Мы собрали команду людей, специалистов, сделали большое количество поездок за рубеж, выбрали поставщиков компонентов. Первая задача была - не делать его полностью белорусским, это, собственно, невозможно. Была задача его собрать, произвести из блоков, которые используют мировые производители. И мы сделали", - рассказал гендиректор ОАО "Управляющая компания холдинга "Горизонт" Юрий Предко.

Пока в ноутбуке белорусского 12%, но к концу года будет 30-35%. "Работы проделано много и осталось еще больше. Потому что сейчас мы находимся на этапе проектирования оснастки для производства корпусных деталей на одном из наших предприятий. Печатные платы мы уже освоили, с кабельными соединениями тоже у нас проблем не возникло. Наш ноутбук в принципе состоит из тех же комплектующих, что и основные самые известные мировые бренды", - пояснил инженер-конструктор ОАО "МПОВТ" холдинга "Горизонт" Андрей Климович.

"Конкретно задача, которая стояла передо мной, - это разработка программного обеспечения данного ноутбука, - дополнил руководитель проекта IOT управляющей компании холдинга "Горизонт" Дмитрий Малашкевич. - Система ввода-вывода, то, что известно как БИОС, которая будет объединять компоненты компьютера и запускать операционную систему. Сейчас мы занимаемся разработкой собственной операционной системы, чтобы заменить те операционные системы, которые ушли с нашего рынка".

Одна из фишек отечественной разработки - безопасность. Уже есть модели, созданные на процессоре, которым нельзя управлять извне. А это защита информации.

Белорусский ноутбук подстроится под заказчика и его запросы. Сейчас активно анализируется рынок, формируется пакет заказов. "Нами разработана очень гибкая формула ценообразования. Мы не только анализируем, изучаем рынки, мы умеем очень оперативно подстраиваться под любые изменяющиеся условия. То есть меняется цена доставки, цена на комплектующие, спрос на рынке. Наша формула позволяет просчитать, чтобы это было выгодно как нам, так и нашим партнерам", - подчеркнул директор по контроллингу ОАО "Управляющая компания холдинга "Горизонт" Дмитрий Скуратов.

Как отметили в эфире телеканала "Беларусь 1", стоить ноутбук в базовой комплектации, к примеру, с диагональю 15,6 дюймов будет от Br1,3 тыс. Все зависит от наполнения внутри. Готовность к массовому запуску производства фактически 100%.