Когда все отлажено — будет результат. Исаченко об итогах и планах Могилевской области

Подводя итоги 2022 года, председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко отметил, что он стал непростым для экономики региона, однако при этом дал всем и новые возможности. Об этом губернатор рассказал корреспонденту БЕЛТА.

2022 год был непростым периодом в жизни страны, однако, уверен губернатор, санкционное давление открывает для белорусских предприятий новые возможности.

"Мир на Европе не заканчивается, это важно понимать. Есть Россия, Китая, Узбекистан, Казахстан, страны Африки и многие другие. И во взаимодействии с этими странами есть большой потенциал для развития. Например, мы стали поставлять древесину в Иран. Есть, конечно, логистические вопросы, но все это решается в рабочем режиме, - сказал он. - Однако обращая внимание на экономику и внешний вектор работы, нельзя забывать о насущных вопросах, которые в большей степени волнуют людей. Потому самое пристальное внимание мы уделяем социальной сфере. Идет обновление учреждений здравоохранения, строительство жилья, в том числе для многодетных семей, ремонт дорог и улиц в областном центре и населенных пунктах. В области созданы все условия для полноценной и комфортной жизни. Мы выполним все показатели по строительству. Все наши крупные инвестпроекты в строительстве продолжаются: идет возведение новых корпусов больниц, ведется строительство дороги-дублера, подходит к завершению строительство объездной дороги вокруг Могилева".

Определенных успехов достигла Могилевская область и в сфере сельского хозяйства. "Мы видим положительные результаты в растениеводстве. В животноводстве еще не все получается так, как хочется. Но уже вышли на 100% по реализации молока. Понемногу идет прирост. В наступившем году в этом направлении мы должны сработать неплохо", - отметил он.

Задачи при назначении на должность Анатолия Исаченко чуть больше года назад четко поставил Президент. "Моя роль - выполнять их. Они предельно просты, но в то же время очень сложные. Это динамичное развитие региона, обеспечение достойной заработной платы, соблюдение порядка и дисциплины, обеспечение работы всех сфер экономики. От этого напрямую зависит функционирование нашей социальной сферы: больниц, учреждений образования, строительство дорог, автобусное сообщение, открытие детских садов и многое другое. Потому стояла задача обеспечить планомерное развитие региона во всем направлениям. И в основе этой работы должны быть люди и их благосостояние", - подчеркнул губернатор.

На 2023 год планы в регионе не менее глобальные. "Самое главное, что нам нужно было сделать и что отчасти уже получилось, - создать систему управления, где каждый человек будет заинтересован в развитии своего региона, в результатах труда. Нужны эффективные управленцы на всех уровнях. Чтобы каждый человек работал на благо людей, развитие своего региона. Так в идеале должна выглядеть система работы. Потому что когда этот процесс идет урывками, он не даст должного итога. А когда все отлажено - будет результат", - уверен Анатолий Исаченко.