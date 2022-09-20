Когда включат отопление в жилых домах и общежитиях?

Согласно правилам подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения, решение о включении отопления в жилфонде, общежитиях, учреждениях образования (за исключением дошкольных и школьных), театрах и общегородских банях принимают при среднесуточной температуре в течение пяти суток + 8 °C и ниже.

В общественные и административные здания, промышленные и прочие организации тепло начинают подавать по согласованию с энергоснабжающей организацией после включения отопления в жилых домах.

Тепло в детские сады, школы, больницы и другие социальные объекты начало поступать с сегодняшнего дня. Соответствующее распоряжение подписал председатель Бобруйского городского исполнительного комитета Александр Студнев.

В прошлом году в Бобруйске отопительный сезон стартовал 20 сентября, когда тепло стали подавать в социальные учреждения. Отапливать жилфонд начали 23 сентября, с 29 числа того же месяца тепло поступало в общественные и административные здания, а также промышленные предприятия Бобруйска. Однако включение отопления у этих категорий – дело не одного дня. Кроме того, после запуска отопления требуется время на регулирование систем и развоздушивание.

Подготовил Виктор ЧАБАН.