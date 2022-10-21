Когда пик заболеваемости?

Вызывает опасения новый омикрон-

«ниндзя» штамм коронавируса, первый случай заражения которым в Минске выявили в первую неделю августа 2022-го. Специалисты пик заболеваемости омикроном-«ниндзя» прогнозируют на ноябрь-декабрь 2022 года.

Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии информирует, что в настоящее время отмечается выраженная тенденция к росту заболеваемости острыми респираторными инфекциями, что является сезонным проявлением эпидемического процесса. Количество зарегистрированных пневмоний за последнюю отчетную неделю на 4,62% превысило уровень заболеваемости за предыдущий период.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка по инфекции COVID-19 характеризуется увеличением заболеваемости на 18,03% за 39-ю календарную неделю по отношению к предыдущему анализируемому периоду. Случаи заболеваний регистрировались во всех возрастных группах. Рост заболеваемости отмечен в группах лиц старше 40 лет. Тенденция, что симптомы COVID-19 «обновляются» вместе с вирусом, для нас не новость. Боль в горле сейчас стала самым распространенным симптомом, а вот лихорадку или потерю обоняния, как это было в начале пандемии в 2020-м, сейчас, на фоне распространения новых вариантов коронавируса, у пациентов отмечают реже всего. Три самых часто встречаемых признака омикрона – боль в горле, головная боль, заложенность носа. Но бывают и другие проявления вируса: кашель, хриплый голос, чихание, усталость и боли в мышцах. Стоит знать, что у некоторых пациентов с ковидом сейчас еще опухают шейные железы, есть боль и резь в глазах, лихорадка или, наоборот, озноб, боль в ушах и одышка.

Профилактика

– Первое правило – вакцинировать себя и своих детей (5-17 лет). В нашем городе уже более 70% взрослых, около 5000 детей получили основной курс прививок, а более 46% взрослых ревакцинированы.

– Посещая общественные места, ­амбулаторно-поликлинические организации, рекомендуем использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.

– Только переступили порог квартиры – сразу мыть руки!

– Курс поливитаминов для поддержания иммунитета осенью пойдет на пользу.

– Соблюдайте дистанцию. Человек может и не знать, что уже болен и выделяет вирус, а вы, прижимаясь ближе в очереди, можете стать невинной жертвой.

Вакцинацию можно пройти в любой территориальной поликлинике бесплатно. Подумайте о себе и своих детях, защитите себя сейчас!