Когда нужно делать КТ при подозрении на коронавирус?

Во время пандемии COVID-19 многие хотят проверить легкие с помощью компьютерной томографии (КТ), считая этот способ наилучшим для выявления пневмонии. Когда действительно необходимо делать КТ, пояснила заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе УЗ «Бобруйская центральная больница» Марина Горбачевская:

– Есть четкие критерии проведения КТ исследования, так как оно имеет лучевую нагрузку выше, чем обычное рентгенологическое исследование. Если наблюдаются симптомы респираторной инфекции на протяжении не менее 4-5 суток, состояние пациента стабильное, нет симптомов дыхательной недостаточности, то по клиническим показаниям выполняется рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях. Если проявляется клиническая картина инфекции COVID-19, а именно прогрессирующие симптомы респираторной инфекции, признаки дыхательной недостаточности, тогда показано выполнение КТ. Надо отметить, что если КТ обследование сделать слишком рано, то оно может вообще не показать изменений в легких. В любом случае нужно понимать, что только врач-специалист направляет на КТ при определенных клинических показателях, а не просто по желанию пациента.

Также Марина Юрьевна обратила внимание, что изменения КТ-картины малодинамичны, поэтому повторное исследование, к примеру, перед выпиской или переводом пациента, не является информативным и выполнять его нецелесообразно.