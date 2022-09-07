Когда хочется вкусненького… Первый гастрофестиваль «СмакFEST» состоялся

Что ж, первый гастрофестиваль в городе на Березине «СмакFEST» состоялся. Итальянская, болгарская, сербская, грузинская, нотки восточной и, конечно же, родная белорусская кухни от топовых заведений города радовали больше недели своими оригинальными сетами за 22 рубля. Нужно ли подводить итоги такому мероприятию? Ответ один – у всех было вкусно и красиво. Гастрофест проходил в Бобруйске впервые и, может, не совсем по канонам, зато в удовольствие посетителей.

От культа к культуре

Еще до старта фестиваля мы с поварами, начальниками заведений рассуждали на тему прививания бобруйчанам культуры обеда вне домашних и офисных стен. Как ни крути, но еще лет семь назад в городе не было привычки утром выпивать кофе в кофейне, разве что на заправке. Уже сегодня мы наблюдаем, как наши коллеги не могут начать день без стаканчика американо или капучино. Питание вне дома – новый шоппинг, доступный для жителей нашего города. И если утренний шедевр от бариста обходится в среднем 3 рубля, то с обедом сложнее: кошелек чувствует потерю веса, однако, как выяснили социологи, феномен потребления еды вне дома постепенно набирает обороты. И это хорошо.

– Я всегда любил посещать «Пиццу Браво» с отцом, всегда заказывал свою любимую пиццу. Считаю, что это важно сегодня – пойти просто так всей семьей отдохнуть вечером в кафе, – говорит официант Егор Тарасенко.

Заведующий предприятиями общест­венного питания ООО «Табак-инвест» в Бобруйске Татьяна Винглевская тоже придерживается мнения, что себе надо позволять время от времени обедать или ужинать всей семьей в «Амстердаме».

Шеф-повар кафе «АртиШОК» Марина Умецкая уверена, что работает в таком заведении, где молодежь может не только потанцевать до утра, но и не проголодаться. Все блюда «из-под ножа», то есть свежие, и по объему выходят внушительные. К слову, рулька с овощами этого гастрофеста пришлась по душе бобруйчанам. По многочисленным просьбам сет продлевали до первых чисел сентября.

Развитие культуры питания вне дома – социально значимая задача, ведь развитый сектор услуг говорит о развитии экономической системы в целом. Кроме того, у горожан часто нет ни времени, ни желания готовить пищу дома. Неудивительно, что многие стали предпочитать питаться вне дома. Для кого-то это еще и способ отдохнуть и пообщаться в кругу друзей, родственников. Заметьте, как актуально проведение детских праздников за пределами домашнего зала. Женщины ценят себя и свое время, не занимаясь утомительной готовкой и мытьем посуды.

Стритфуд заведения, fast casual рестораны и кофейни воспринимаются как места для встреч с друзьями, семейных выходов, делового общения. Каждое второе заведение, которое участвовало в нашем гастрофесте, позиционировало себя как место для всей семьи. «Амстердам», к примеру манит не только сетами для взрослых, но и оригинальными детскими пиццами в форме цветка. Почти в каждом заведении есть детское меню и специальные предложения в обеденное время.

Сняли пробу

То есть сегодня вполне нормально зай­ти в кафе всей семьей на ужин. Это то, о чем мы говорили несколько лет назад, ставя в пример европейские страны. Так, бобруйская семья успела посетить шесть заведений и отведать шесть сетов по фиксированной стоимости 22 рубля.

– Нам хватало одного сета на троих, – говорит Алина Николаенко. — сами не ожидали. Обычно мы так часто по кафе и ресторанам не ходим. А тут просмот­рели фото готовых блюд и то, что нам показалось самым красивым и аппетитным, решили попробовать. Отправились в «Пиццу Браво». Здесь, бесспорно, все было на высоком уровне, а сладкая пицца, вопреки предрассудкам, нам пришлась по вкусу. В «Базилике» заинтересовала пиццета, приготовленная в печи, а кафе «Пушкина 202» удивило азиатским миксом. Мне больше всего понравились рисовые шарики с соусом. В «АртиШОКе» мой ребенок наконец-то оценил драники и сказал, что начнет их есть дома. Рулька – высший балл. Хорошо, что к ней подавали нож, ведь сервировочным ее, действительно, не разделать. Здесь мы наелись все и пришли к выводу, что все же белорусская – наша любимая кухня. Кафе «Фанат» тоже порадовало, ведь там так все оригинально: корзиночки из лепестков картофеля, приоткрытые колдуны с сочным мясом. В «ТиКава» нам понравился сочный салат. Во время фестиваля были свои тонкости. Некоторые заведения подавали сет только до 16 часов, а хотелось бы и вечером.

Что ж, от себя заключим, что у кафе города была шикарная возможность показать, чем они могут удивить, чем запомнятся посетителям, ведь туда, где было место вкусу и качеству, обязательно вернутся. Никаких конкурсов и соревнования – была борьба за посетителей. Только они определят, куда им еще захочется сходить и где сфотографировать для соцсетей свою тарелку… Чтобы бабушка знала и не волновалась, что внуки поели.

– Городской фестиваль получил свое начало, – отметила Елена Семенчук, начальник управления торговли и услуг Бобруйского горисполкома. – Через определенный промежуток времени, думаю, предприятия общественного питания города вновь примут участие в ­гастрофестивале.

Представители общепита и управления торговли и услуг подвели итоги мероприятия 6 сентября. Всех участников наградили дипломами за активность. Были обсуждения плюсов и минусов проведения феста. В скором времени гастро­фестиваль вернется в город. возможно изменение формата, времени проведения, стоимости сета, списка участников. Неизменным остается требование к высокому качеству предоставления услуг в Бобруйске. Уровень сервиса был отмечен не только бобруйчанам, но и гостями ­города.