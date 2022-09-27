Когда дружба перерастает в совместный hand made

Анастасия Головач и Татьяна Семенова доказали, что порой время дружбе не вредит. Вместе они ходили в один детский сад, но разные школы их на время разделили. Дружба возобновилась благодаря третьей подруге. Одна училась в аграрном колледже на программиста, а вторая – в «пятнашке» на преподавателя. Общая подруга их познакомила заново. Теперь Настя и Таня могут днями напролет общаться, а в руках у них в это время не телефоны. Они решили ремесленничать. – Мы буквально в апреле зарегистрировали ремесленную деятельность, – поясняет Татьяна. – Мне приснилось весной, что у нас так много заказов, а я даже не успеваю все делать… Как оказалось, сон вещий.

– Я тоже захотела, когда увидела работу подруги, – вспоминает Анастасия. – Так мы и начали придумывать, творить. Помню, позвали в День города нас торговать. Мы очень активно готовились. После работы сразу же собирались вместе и до ночи крутили и плели бантики, браслеты…

Девушки делают современные молодежные девичьи украшения «на выход» и на каждый день. Объемные романтичные банты для волос, парные браслетики, скранчи (объемные резинки для волос), украшения из бисера и эпоксидной смолы. А еще они делают детские головные уборы. Выходит весьма мило, воздушно, изыскано. – Откуда черпаете идеи?

– Что-то мы смотрим в интернете, – в один голос говорят собеседницы, – а кое-какие идеи приходят к нам в момент закупки материалов. Порой в магазине на глаза попадается такая ленточка, которая так и просится, понимаете… Девушки создают то, что носили бы сами. Признаются, что выход в свет у них обязательно со своими украшениями. Цена ручного труда пока невысока, ведь девчонки рассчитывают на молодежь с небольшим бюджетом в кармане: от 5 до 25 рублей.

– Девушки, вы состоялись профессионально: получаете высшее образование, у вас есть работа. Чего бы хотели от своего хобби?

– Маленький и уютный магазинчик с нашими изделиями – наша мечта.

– А как ваши близкие относятся к увлечению, которое может перерасти в бизнес?

– По-разному. Мама одной из нас поддерживает и рекомендует не отступать. Другая тоже поддерживает, но считает, что увлечение пройдет.

Поздравь любимого педагога – получи приз!

Что ж, сегодня девушки творят с запалом. А вы, дорогие читатели, можете принять участие в нашем челлендже и выиграть от редакции, Татьяны и Анастасии подарки. Запостите на своей странице воспоминания или поздравления любимому учителю с хэштегом #bobrlife. Можете также прислать нам текст на почту babruiskae@gmail.com или в сообщения наших официальных соцсетей. Фото любимого учителя приветствуется. Редакция выберет самое душевное послание, победитель получит призы.

Анастасия Кастрица, фото автора и из личного архива героинь.