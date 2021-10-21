Когда чаще всего заболевают вакцинированные от COVID-19, рассказал специалист

Вакцинированные против COVID-19 чаще всего заболевают в первые две недели после прививки, сообщил заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций Белорусской государственной академии последипломного образования Юрий Горбич во время вебинара "СМИ против COVID-19".

"Абсолютное большинство заболеваний у вакцинированных людей приходится на первые две недели после вакцинации. И связано это чаще всего с так называемым ответным бесстрашием", - сказал Юрий Горбич.

Привившийся человек думает, что теперь он защищен, а значит может ходить в ресторан, спортзал, где огромное количество людей, общаться с сотней коллег. То есть начинает пренебрегать теми мерами, которым следовал до этого, пояснил заведующий кафедрой. Иммунитет же формируется к 5-7-му дню после второй дозы вакцины, это уже доказано.

Юрий Горбич также обратил внимание, что вакцинированные способны быть распространителями, поэтому они должны соблюдать меры, связанные с физическим дистанцированием, масочным режимом, обработкой рук. Сами они не болеют или переболеют нетяжело. При этом вероятность летального исхода и тяжелого течения заболевания у них снижается. "Причем снижается в несколько десятков раз", - добавил Юрий Горбич.